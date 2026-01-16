陳玉珍：我不是台灣人 梁文傑：中華民國有福建省

（中央社記者李雅雯台北16日電）立委陳玉珍今天在立院受訪表示，金門人不覺得自己是台灣人，而是福建金門人；陸委會副主委梁文傑回應，中華民國確實有福建省，不是台灣人也無所謂，是中華民國國民就好了。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑表示，陳玉珍說她是福建人，對此沒有意見，因為現在中華民國確實有福建省，「她說她是福建人，不是台灣人，無所謂，只要是中華民國國民就好了」。

關於陳玉珍主張在金門設立離島自由貿易示範區，梁文傑回應，金門腹地小，港口不是國際港，沒有辦法停泊國際性大型貨輪，如果未來成立自由貿易區，貨和原料必然是從中國大陸來。

梁文傑提到，這些來自中國大陸的貨和原料經過加工後，等於把大陸產品變成金門產品、台灣產品，接著出口到其他國家，這確實很可能出現「洗產地」風險；這與台中港、台北港等港口的貨、原料是從其他國家來不一樣。

陳玉珍今天在立院受訪時拿出身分證表示，出生地寫明為福建省金門縣，福建省金門縣屬於中華民國，金門人向來不覺得自己是台灣人，而是福建金門人，中華民國包括台澎金馬，會拿這來做文章，顯見所謂「台派」對於金門有多不了解。

陳玉珍強調，外界不該歧視金門，認為金門設置自由貿易區會成為洗產地所在，這樣的說法是在指涉金門人比較會胡作非為嗎？對於金門未免太過於歧視，金門是在爭取發展的空間與機會。（編輯：楊昇儒）1150116