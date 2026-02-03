陳玉珍、楊鎮浯搶提名 綠苦無人選

金門綠營支持者擔憂，民進黨面對縣長、區域立委這樣的大選，長期不推派人選，很容易讓本就為數不多的地方黨員心態崩壞，甚至認為黨中央不重視金門；不能因為對手太強、怕輸就放棄，仍應推派人才參選，才能凝聚地方黨員的向心力。（于家麒攝）

年底九合一選舉進入倒數，金門百里侯之爭藍綠陣營目前只有國民黨立委陳玉珍明確表態參選，前縣長楊鎮浯雖動作頻頻，但仍未表態；民進黨則苦未覓得對決「女戰神」人選，恐又將缺席年底選戰。綠營支持者表示，選舉結果固然重要，但若只是怕輸，連參選人都不推派，恐讓為數已少的地方黨員向心力更加分崩離析。

據了解，民進黨力拚在今年農曆年前完成各縣市首長提名，但金門卻苦無人選；總統兼民進黨主席賴清德日前也於中執會上3度詢問「真的沒人要選金門縣長嗎？」現場始終一片沉默；雖然有與會者推薦責任區在金馬的立委陳培瑜，但賴清德卻不置可否。

民進黨金門縣黨部主委蔡其雍2日表示，針對金門縣長推派人選目前仍沒有規畫，至於黨中央是否會指派人選？尚不可知。

民進黨支持者表示，雖然綠營在金門當地找人「難上加難」，但面對像縣長、區域立委這樣的大選，長期不推派人選，很容易讓本就為數不多的地方黨員心態崩壞，甚至認為黨中央不重視金門。不能因為對手太強、怕輸就放棄，仍應推派人才參選，才能凝聚基層黨員的向心力。

綠營支持者建議，像前任與現任的行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志與吳增允，都曾是綠營的戰將，也深耕服務地方多年，應有一戰之力。

至於藍營已表態參選的「女戰神」陳玉珍，近日趁著立院會期結束的空檔，回到金門勤跑行程；有意爭搶黨提名的楊鎮浯也頻繁現身各大活動現場，黨內之爭有提前上演趨勢。至於最終由誰出線幫國民黨奪回金門縣長寶座，有待黨中央協調。