陳玉珍：爭取到金門春節加班機2/5開放訂位

金門航班經常客滿，春節假期旅運高峰更一票難求，經立委陳玉珍爭取、協調，2月5日(四)上午9時起將開放加班機訂位。(資料照，記者吳正庭攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨金門立委陳玉珍昨(3)日邀集交通部民航局、縣府觀光處及兩家民航業者代表召開協調會，解決年關將近金門春節疏運問題，並達成共識，2月5日(四)上午9時起開放加班機訂位，以協助鄉親順利返鄉及回到工作地。

陳玉珍指出，昨天有兩點共識，第一，民航局應落實要求兩家民航業者，每年提供春節台金航班疏運量比例與每日飛往金門平均座位總數，不得少於前一年；第二，對於今(115)年春節疏運工作，將加開第四波加班機，立榮航空將增加2月13、14、15等3日北金航班座位數(放大機型)，華信航空則是增加2月19、21、23等3日北金航班座位數(放大機型)，以上航班都將於2月5日(四)上午9:00起開放訂位，以協助鄉親順利返鄉及回到工作地。

廣告 廣告

陳玉珍表示，每年春節訂返鄉機票，都是金門鄉親年度大事，從她擔任立委以來，幾乎年年都召開協調會來要求加開班機。而鄉親普遍都質疑，是不是有優先提供旅行社團體訂票，還是航空公司都保留部分機位未開放，才讓鄉親年年都得苦苦守候在電腦前上網訂票或打電話訂票。

對此，民航局空運管理組組長戚培芳表示，今年春節疏運第一波兩家航空公司就已提供97160個座位數，加計後續兩波加班機，合計已經提供107238個座位數，與去年相比，增加4860個座位數。而民眾質疑旅行社是否有優先把票訂走的問題也不存在，因為在管制期間內，不僅民航局會緊盯兩家業者，消保官也會現場監督，因此鄉親不用擔心有旅行社優先拿團體票的問題。

至於長遠制度面的改進，陳玉珍則是希望金門每位鄉親都能夠順利訂票返鄉過節，相關單位也應該持續檢討訂購機票作業，提供更完善、更便利的服務，她也要求民航局應落實要求兩家民航業者，每年提供春節台金航班疏運量比例與每日飛往金門平均座位總數，不得少於前一年。期盼透過提供更多的機位數量，來努力完成春節疏運平安順利，陳玉珍服務團隊也會一如既往地在春節疏運的期間，在各機場做好服務鄉親的工作，讓鄉親可以開心的返鄉，平安的返回工作地。

【看原文連結】

更多自由時報報導

春節連假9天 苗縣交通疏運看這邊

汽車隔熱紙新規定228上路！不合格罰1800元逾期半年不改就註銷牌照

中台灣燈會「嚕嚕米」15日登場 中市交通局推交通攻略

台灣第一水庫春節散策 台灣好行「168虎埤老街線」開放報名

