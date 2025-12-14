陳玉珍、翁曉玲組合拳！呂捷曝目的「測試台灣人底線」：你怎能不生氣？

政治中心／黃韻璇報導

國民黨立委翁曉玲提案修法，「貪污金額在5萬以下者不罰」，以貫徹微罪不舉。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）

台北市清潔隊員送拾荒婦廢棄電鍋殘值僅32元，被依《貪污治罪條例》起訴，法院昨判處有期徒刑3月、緩刑2年，立委翁曉玲為此提案修法，「貪污金額在5萬以下者不罰」，以貫徹微罪不舉，引發爭議；以及國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」法案，也引起跨黨派國會助理公憤。補教歷史名師呂捷就認為，這兩個法案不只是自肥、而是一種壓力測試，測試台灣人的底線，直言「台灣人，你怎麼能不生氣」。

針對近來國民黨立委的這兩個法案，補教歷史名師呂捷13日就在臉書PO文開砲，首先點名翁曉玲委員提案「貪污」5萬塊以下除罪化，理由是「微罪」不舉，呂捷反問，到底「貪污」是「微罪」、還是「5萬」是「微罪」？法治文明的社會要求公務員「清廉」這不是常識嗎？狠酸「還是中國人的DNA裡面清廉的定義跟我們不一樣？」

立委陳玉珍提案助理費改由直接撥給立委統籌，引起助理界一陣譁然。（圖／翻攝畫面）

呂捷提到，大家都有共識貪污是重罪，不是輕罪，至於5萬算不算輕？呂捷以當年22K舉例，5萬是當時一個大學生2個多月的薪水。他怒轟，翁曉玲委員提案修法，貪污治罪條例第12條中增列「貪污金額在5萬以下者減輕或免除其刑」，沒權沒勢的基層公務員頂多就是減輕其刑，那大立委、上人當然就是免除其刑，而且一旦修法通過，可以有N個五萬。

接著呂捷指出，陳玉珍委員接著提案「A助理費合法化」算下來立委一個月又多大概60萬。加上本薪與年終獎金，立委的年收入破千萬，他強調，「這兩個法案不只是自肥、而是一種壓力測試，測試台灣人的底線。更是一套組合拳，要擊潰法治文明的鐵拳」。

呂捷表示，這兩個法條如果過了，但凡有點權力且心術不正的都可以公然索賄！而當你看到有人用合法的手段索賄、行賄、收賄，然後日子過的滋潤時你會怎麼做？他無奈嘆，「我眼睜睜的看著我們好不容易建立起來的法治文明正在崩潰。台灣人，你怎麼能不生氣」。

