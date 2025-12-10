陳玉珍「自肥惡法」傅崐萁護航！黃捷：真的吃相難看

政治中心／李汶臻報導

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，提案引爆各界強烈反彈，連藍營自家助理都不滿，預告週五（12日）將發起抗議行動。而立法院國民黨團日前決議「暫緩處理」；民進黨立委黃捷就在臉書對此表達看法，她形容陳玉珍提出「助理費除罪化」是自肥提案，更質疑傅崐萁竟稱這是「進步法案」，狠批對方「的吃相難看」。最後，她還抖出藍委的「這1舉動」，根本就是慣老闆行為。

藍委陳玉珍提修法，要將立委「助理費除罪化」，明定助理費由立委及議員「統籌運用」、且「免檢附單據核銷」，提案引發跨黨派立委助理強烈反彈，不少人擔心自身待遇恐成為立委的私房錢、不受法律保障。對於外界批評聲浪，陳玉珍態度強硬，表示不會撤案，但怎麼修法可以討論。

陳玉珍態度強硬，表示怎麼修法可以討論，但不會撤案。（圖／民視新聞）





民進黨立委黃捷昨（9日）在臉書發文寫下「捍衛助理的勞動權」，並籲請陳玉珍撤回「助理費除罪化」這種自肥提案。黃捷在貼文提出兩點質疑，反問說：「立委怎麼能提法案，讓助理費全進自己口袋？」。另針對國民黨立法院黨團總召傅崐萁，日前竟力挺這是「進步法案」，黃捷則質疑表示「若是為顏寬恒的官司解套，真的吃相難看」。

黃捷也透過貼文表態支持國會助理工會發起「捍衛勞權」連署，她表示自己鼓勵助理加入。此外，她也進一步抖出藍營委員的不齒慣老闆行為，稱有人要求助理撤簽。黃捷最後指出，自己身為立委，堅決反對這種赤裸裸的自肥行為，更砲轟這項荒謬提案，不應只是「暫緩」，應立刻撤回。





陳玉珍提案「助理費除罪化」獲傅崐萁力挺，黃捷發文質疑。（圖／翻攝自臉書@黃捷）





貼文曝光後，引發網友大批網友討論、按讚，其中有人開嗆陳玉珍「坦克車就是把貪污合法化」、「法案通過後，國民黨就爽了。汙（污）個不停」、「為什麼吃相會這麼難看」。另外，還有網友開酸立院國民黨團決議「暫緩處理」的原因，表示「暫緩的意思就是，等沒人注意的時候再偷上」。

