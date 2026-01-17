陳玉珍「親中言論」嚇壞美智庫！周玉蔻怒轟：涉叛國罪抓起來

政治中心／彭淇昀報導

國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍語出驚人，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北、打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，一番言論令人傻眼。資深媒體人周玉蔻怒轟，「陳玉珍可以用叛國罪抓起來了」。

陳玉珍拿出身分證，怒喊「我說我不是台灣人沒有錯！」（圖／翻攝畫面）

許美華15日在臉書發文表示，自己的美國智庫朋友幾個月前來台拜訪陳玉珍，想瞭解她對於兩岸的看法，沒想到陳玉珍竟說「不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北、打賴清德，不會打金門」，甚至還說「我是福建人，我本來就不是台灣人」，讓美國友人相當吃驚。

許美華表示，陳玉珍在與美國友人交流時，完全不掩飾親中立場，一副「中國打台北打賴清德不關她的事」，還強調自己不是台灣人，聽到美國朋友講出來，台灣國會有這種立委，聽到當下還是覺得很丟臉。

許美華還提到，陳玉珍提案的《離島建設條例》修正草案，將新設「離島自經區」，為了幫中國洗產地，極可能讓台灣陷入被美國高關稅報復的後果。

對此，資深媒體人周玉蔻痛批，陳玉珍的言論已踩到紅線，甚至涉及「叛國罪」，並引述法條「在與外國開戰或將開戰期內，以軍事上之利益供敵國，或以軍事上之不利益害中華民國或其同盟國者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。前項之未遂犯罰之。預備或陰謀犯第一項之罪者，處5年以下有期徒刑」。

