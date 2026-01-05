陳玉珍《離島條例》最快本周闖關 民進黨團轟釀國安危機：把金門變成中國經濟特區

國民黨立委陳玉珍等人提出的《離島建設條例部分條文修正草案》，擬增訂離島得設置「自由貿易示範區」，民進黨質疑為替「一國兩制」試驗區鋪路，該案於去年12月2日逕付二讀交付協商，目前已屆滿一個月協商冷凍期，最快本周進行二、三讀程序闖關。民進黨立法院黨團今（5）日召開記者會，痛批該修法核心是「地方包圍中央」，恐釀國安危機。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲與書記長陳培瑜，今日召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會。沈伯洋指出，藍白版本的離島條例歷來多次提出，每當社會出現質疑便暫時收手，待外界注意力轉移後又再度推出；不論版本如何調整，其核心思想始終未變。

沈伯洋直言，離島條例的本質就是透過排除中央法規適用，讓地方政府得以自行與中國協商，最早版本甚至排除中央對兩岸條例的適用，只要地方談妥，就能免除對人流、物流、企業與海域的相關審查，「這對台灣而言一定是國安危機，形同地方可直接與中國談條件」。

鍾佳濱則表示，修法以「離島建設」為名，實際鎖定金門、馬祖，尤其是陳玉珍選區金門，企圖將其轉化為中國福建省的經濟特區，藉由經濟與軍事層面的操作，對台灣形成壓力，對民主體制造成嚴峻考驗。

針對外界質疑，陳玉珍於修正草案案由中指出，現行條文已難以回應離島發展需求，為促進離島地區經濟成長與產業發展，強化區域經貿整合，並發揮區位優勢，爰以「試點試行」精神，增訂離島得指定地區設置自由貿易示範區，其設置與管理辦法授權由離島縣政府以自治條例訂定。

轟藍白不 譴責軍演卻 譴責 國安團隊 民進黨團： 到底哪國人？ ​



民進黨團也批評藍白陣營在立法院聯手封殺譴責中共繞台軍演與對台威脅的相關提案，卻反而通過譴責行政院長卓榮泰與國安會秘書長吳釗燮的提案。鍾佳濱質疑，解放軍對台進行軍事恫嚇、威脅國會議員人身安全，在野黨卻噤聲不語，反而打壓國安團隊，「國眾到底哪國人？」

沈伯洋提到，中共官媒日前公開其住家與工作地點的衛星影像，已構成明確的人身威脅與恐嚇行為，政府必須正視如何保護台灣人民免於跨國威嚇。范雲也指出，相關行為不僅違反國際人權規範，也涉及我國個資保護法與刑法恐嚇罪，遺憾的是，台灣國會中藍白陣營至今未對此提出任何譴責。

針對國民黨主席鄭麗文評論美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，並喊話賴清德不要進行「危險挑釁」，陳培瑜諷刺指出，鄭麗文上任以來，所有問題的起手式都是先「賴」給賴清德，「如果這句話這麼好用，那這個黨主席位置未免也太好當了」。

陳培瑜質疑，鄭麗文在指責他人之前，是否應正視國民黨支持者對其立場日益親中的看法，單純將責任推給賴清德，無法解釋自身政治路線的轉變。她並指出，當多位國民黨重量級人士選擇與鄭麗文保持距離，甚至台北市長蔣萬安未與其同台出席升旗典禮時，更顯示問題根源所在。

