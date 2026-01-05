陳玉珍《離島條例》有望闖關 綠營喊國安危機：地方可直接跟中國談

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

國民黨立委陳玉珍等人提出《離島建設條例》部分條文修正草案，其中增設離島國際醫療特區、自由貿易示範區等，引發關注，去年12月2日逕付二讀交付協商，由於已經過1個月協商冷凍期，最快能在本週闖關，對此，民進黨立院黨團今（5日）開記者會砲轟，不管哪個版本，核心思想就是「地方包圍中央」，並直言這一定是國安危機，「變成地方可以直接去跟中國談條件」。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲和書記長陳培瑜今（5日）召開記者會，面對藍委陳玉珍等人提出的《離島建設條例》，最快能在本週闖關，沈伯洋指出，國民黨、民眾黨對於該條例提出過許多版本，但每次一有社會質疑就會暫緩，「只要大家沒注意，又會把它推出」。

沈伯洋認為，不管是哪個版本核心思想都一樣，「離島條例的核心就是『地方包圍中央』」，藉著離島建設條例排除中央法規適用，最早版本甚至排除中央對兩岸條例法規適用，他也進一步解釋，就是只要地方跟中國談好，就可以免除對人、公司、物流甚至海域審查，沈也痛批「這對我們來講一定是國安危機」，地方政府可以直接和中國談條件。

鍾佳濱則指出，該提案利用離島來包裝，包含金門、馬祖，「說穿了，就是要將金門、馬祖，尤其是陳玉珍選區金門變成福建省的經濟特區」，透過這種方式從經濟滲透台灣、在軍事上威脅台灣，讓台灣民主體制受到嚴重考驗。

陳玉珍和同屬離島黨內立委陳雪生提出的《離島建設條例》，因草案若通過，中資可投標、中國勞工可以來台工作、貨船能無視禁制區、即使台灣廠商得標也能引進中國廠商及人員等，在兩岸關係敏感下，引發不小爭議。





