陳玉珍PO文再喊：我是福建金門人！網留言酸爆 他用「抹茶豆腐冰」秒殺

政治中心／黃韻璇報導

國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，對此，陳玉珍19日表示，她心裡其實很沉重，自己之所以這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明。陳玉珍也在Threads上PO文再次強調自己是「福建金門人」，不過對於陳玉珍的長文網友不以為然，更有人在留言區放上一碗「抹茶豆腐冰」，按讚數是陳玉珍貼文的6倍。

陳玉珍在Threads上PO文表示，最近因為一段媒體訪問，引發了不少討論與誤解，她想用最誠懇、也最貼近大家生活的方式，把想法說清楚。當媒體問「妳是金門人，還是台灣人」時，她並沒有主動設定議題，只是被動如實回應「我是中華民國福建金門人」，而這樣的回答，卻被外界過度解讀，甚至被說成不愛台灣。

陳玉珍指出，她心裡其實很沉重，自己之所以這樣回答，是因為當時受訪的場合，包含外國智庫與國際友人，只清楚論述事實「中華民國憲法將領域分為自由地區及大陸地區，自由地區包括台灣、澎湖、金門、馬祖，而金門、馬祖就是隸屬中華民國自由地區福建省的一部分」，這不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明。

陳玉珍在Threads上PO文再次強調自己是「福建金門人」，網友在留言區放上一碗「抹茶豆腐冰」，按讚數是陳玉珍貼文的6倍。（圖／翻攝自陳玉珍Threads）

最後陳玉珍強調「要批評，請衝著我來！」，政治人物的言論，本來就該接受檢視。她說的話，她負責，但她真心希望，不要把情緒與標籤，丟向無辜的金門鄉親。金門人很努力、也很善良，只是想把日子過好，把家鄉顧好。前總統蔡英文曾說「沒有人應該為了自己的認同道歉」，所以再給她100次受訪、100次向外界說明的機會，她還是會說「我是金門人，我來自中華民國福建省金門縣」，因為金門是根，也是一輩子守護、努力的地方。

不過對於陳玉珍的長文解釋，網友似乎相當不以為然，底下熱門留言第一則有網友表示「信不信我在這裡放一碗抹茶豆腐冰讚數都比你多」，只見陳玉珍原文只有不到4000讚，但熱門留言的這碗「抹茶豆腐冰」，按讚數卻有2.4萬，比陳玉珍原文的按讚數還高出一大截。

網友也紛紛留言酸，「你的中央是哪個中央」、「你跟習近平見面時記得跟他講，你跟我說幹嘛？我又不是金門人」、「福建是中華民國的！大膽一點，吼出來」、「你不是中華民國派，中華民國派不會把北京當中央」、「誰針對金門人？輿論就是針對妳！又在挑撥台灣人之間嗎」。

