陳玉臺八六書藝生涯回顧展以筆為志 書寫一生的修行之道

陳玉臺八六書藝生涯回顧展，以筆為志書寫一生的修行之道。（文化局提供）

記者陳華興／桃園報導

由桃園市政府文化局主辦的「筆端的修行—陳玉臺八六書藝生涯回顧展」，自一一四年十一月五日（星期三）至十一月二十三日（星期日），假桃園市政府文化局三樓第一展覽室隆重展出。此次展覽為資深書法家陳玉臺先生八十六歲之際所舉辦的重要回顧展，展出近七十件書法代表作，涵蓋蠅頭小楷佛經長卷、歷代碑帖臨寫、自撰詩聯、中堂對聯與生活書藝小品，完整呈現其筆耕數十年、以書寫做為修行的人生軌跡。

文化局表示，本展分為四大主題展區：「修身之書」、「傳世之文」、「當代之筆」與「雅俗共融」，從精神性、文化性、時代性與日常性四個面向鋪陳陳玉臺的書藝全貌。「修身之書」展出其以蠅頭小楷書寫完成的《妙法蓮華經》、《地藏菩薩本願經》，以及《論語全抄》冊頁，展現其書藝即修養的生命哲學。「傳世之文」則聚焦其臨寫經典，包括《大唐三藏聖教序》《興福寺碑文》、《四體千字文》等，筆墨之間蘊含他對文化精神的理解與承繼。

另外，「當代之筆」展出他自撰詩聯與應邀題辭作品，涵蓋祝壽賀詩、中堂對聯與文化題詞，如《墨濤》、《鑽石婚紀念詩》、《敬亭山詩》等，展現書法如何與當代生活與情感互動；「雅俗共融」則收錄《百壽圖》、《靜以養性》、《百忍歌》等日常感悟小品，並展出《書學之法》白話筆記影本，記錄其對書法教育與學理的深厚思索。

文化局表示，本次書藝展是一位書者筆墨之路的縮影，是文化修為在生命中的具體化身。敬邀市民朋友蒞臨欣賞，一同在筆端的靜定與流轉中，感受東方書藝的智慧與溫度。