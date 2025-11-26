陳玫娟指蓮池潭現況荒謬 促營造特色街景吸引遊客

市議員陳玫娟總質詢指出，蓮池潭風景區雖推動步道串聯，卻面臨「龜島無龜、蓮潭無蓮」的荒謬現況。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳玫娟廿六日總質詢指出，蓮池潭風景區雖推動步道串聯，卻面臨「龜島無龜、蓮潭無蓮」的荒謬現況。

陳玫娟建議在龜島設置生態圍籬，協助烏龜棲息群聚；蓮潭路沿線店家立面則盼比照老屋拉皮，提供補助鼓勵商家共同營造特色街景。

此外，因應清華大學高雄校區將帶來大量車流，陳議員建議工務局將現行食米新庄仔路拓寬至十五米，改善交通瓶頸。同時，楠梓益群橋周邊改善刻不容緩，她指出，德民路、益群路一帶車流壅塞已久，建議以新建跨後勁溪橋梁為短期重點，長期推動援中路銜接新南四街工程，分階段改善交通結構。

陳議員指出，高雄今年已辦理卅四場活動，累計一千二百廿八人次參與，但除中山球場外，多為外借場地，建議於楠梓運動園區旁現代五項基地、第八十二期重劃區惠勇三角公園、高楠公路與德民路口綠地等評估設置匹克球專業球場場地。

陳議員表示，黑板樹與人行道安全問題惡化，民族一路沿線黑板樹因強風易倒、人行道受樹根破壞，應儘速移植。她也關注左營曾子路與華夏路口市四市場用地開發進度，盼比照其他成功案例，整合市場、停車場、集會所及第二戶政，提升公有地效益。