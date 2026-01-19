陳玹宇吻戲緊張爆汗 許瀞蔆笑出來：他在散發熱氣

陳玹宇(左)和許瀞蔆(右)拍攝吻戲，緊張到全身冒汗。（圖／台視）

《寶島西米樂 守護》劇情甜蜜發展，陳玹宇與許瀞蔆上演「意外之吻」，盧彥澤直接在一旁化身吃瓜群眾，排戲時，拿著手機全程記錄，臉上還掛著藏不住的「姨母笑」，看熱鬧看得太忘我，一度差點忘了自己其實也有戲份，盧彥澤打趣表示：「我還在想會不會等下是隔壁鄰居文山哥走進來，如果真的摔到我懷裡，我得先紮穩馬步，免得腰先受傷。」

陳玹宇坦言，這場吻戲讓他感到不小壓力，他過去拍攝BL劇時，吻戲對手清一色是男性，這回是他的「女性版螢幕初吻」。盧彥澤忍不住爆料陳玹宇中午吃了味道濃郁的螢光咖哩，讓陳玹宇當場驚呼：「對齁，咖哩味道好像有點重！」正式拍攝時，陳玹宇緊張到狂冒汗，不斷詢問現場工作人員：「你們都不會熱嗎？我現在超燙，衣服裡面都是濕的。」許瀞蔆也在一旁笑說：「是真的，他會散發熱氣。」

廣告 廣告

盧彥澤戲裡感情線坎坷，不僅老婆失蹤心中又放不下前女友，非常苦悶。但私底下卻非常開朗，對於能夠現場欣賞吻戲感到興奮，直呼：「爽！」反倒被陳玹宇調侃：「反正你現在也沒有戀愛可以談。」讓盧彥澤好氣又好笑。

盧彥澤看同劇演員拍吻戲看得十分入迷。（圖／台視）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍

兇殘！蔥油餅老夫妻疑遭兒砍死 老婦「頭部明顯凹陷」2人傷勢曝光

40歲沒專長怎麼找工作？眾人狂推「3職業」 這行業超缺人：起薪至少6萬