陳珊妮憂心毀日本NHK百年聲譽 演戲初體驗「與宮澤理惠有點浪漫」
日本NHK放送100週年紀念特別劇《火星女王》釋出正式預告，因《影后》中「史艾瑪」一角爆紅的林廷憶與日本影帝菅田將暉之間橫跨星球的命運交會畫面曝光後，立即掀起台日網友熱烈討論，而同樣參演該劇的陳珊妮，特別於開播前在社群分享參演該劇的幕後花絮與心情，她自曝：「第一次拍戲竟然不太緊張，反而比第一次唱歌更從容。」提到與日本影后宮澤理惠的對戲，笑稱拍攝現場「有點浪漫」，讓粉絲們都興奮不已。
這次最令台灣觀眾驚喜的，除了由「新生代最強怪物新人」林廷憶飾演NHK科幻大戲的女主角，還有「台灣音樂界女王」陳珊妮獻出戲劇處女作，飾演的ISDA最高首腦，一身黑色高領制服與過膝高跟長靴展現無人可及的權力氣場，陳珊妮在社群發文，自揭原本以為只是客串，結果導演直接認定她就是劇中霸權代表，她幽默回憶：「發現不是客串之後開始擔心會不會毀了NHK的百年聲譽。」更打趣說：「不確定敢不敢看首播？我會再努力一下。」
陳珊妮也不藏私分享幕後小花絮，「放飯時間都在NHK食堂吃現煮料理，價格像i珍食一樣便宜，意外地療癒。」雖然每場戲為穿上咬腳的高跟長靴吃盡苦頭，但她不忘感謝拍攝團隊所有夥伴的照顧，「真的非常感心！」而在談到與宮澤理惠的對手戲時，陳珊妮寫道「有一場戲要猛搖她的肩膀，拍了很多take，覺得很浪漫」，一語雙關的神秘描述，也讓粉絲期待台日2大女王在火星與地球政壇的正面交鋒。
《火星女王》劇情設定於距今100年後的2125年，人類移居火星已滿40年，由陳珊妮領導的強權組織ISDA主導統治，但火星居民渴望自由，社會氛圍暗潮洶湧，由林廷憶飾演的女主角莉莉-E1102自幼在火星成長且先天視障，長期接受嚴格訓練，只為搭乘太空船前往地球，菅田將暉則飾演的ISDA地球職員白石蒼人，2人雖分屬兩個星球，卻因共同喜愛地球樂團「Disk-Miners」透過廣播悄悄連結情感，也在無人知曉的情況下，彼此訂下了一段承諾。
日前舉行的記者會中，菅田將暉提到：「當初第一次讀劇本時，或許因為劇情設定在100年後的世界，有些超出想像範圍，因此花了點時間才逐漸理解。」談及「是否想親自去火星看看」這個話題時，他笑說：「一開始會覺得好像不太想去火星，但如果可以簡單地抵達的話，也許不錯呢！其實我還滿好奇的，像體驗重力感覺，真的會想去看看。」
菅田將暉也分享了與林廷憶初次見面時的趣事：「第一次見面的時候，林廷憶正在練吉他。在這麼多挑戰下，包括以英、日文演出、飾演視障角色、彈吉他、唱歌，她還是展現出十足的享受與投入。看到她那麼開心，我也感染到了，就和她一起即興合奏了起來。」這段幕後故事也令人更好奇2人在螢幕前的精彩火花。
《火星女王》改編自直木獎作家小川哲的同名小說，由跨國製作團隊打造，演員陣容來自台灣、日本、韓國、奈及利亞等地。劇中對白涵蓋日語、英語、中文與韓語，呈現極具國際化規模的日劇製作，全劇共3集，將於12月14日起在Hami Video全台獨家首播。
