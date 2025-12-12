陳珊妮戲劇首秀獻NHK 單挑宮澤理惠

日本NHK電視台100周年特別劇《火星女王》，由憑著《影后》暴紅的林廷憶搭檔日本影帝菅田將暉主演，劇情設定在距今100年後的2125年，人類移居火星已滿40年，金曲歌后陳珊妮為該劇獻出戲劇處女作，飾演強權組織ISDA最高首腦，一身黑色高領制服與過膝高跟長靴，展現無人可及的權力氣場。

陳珊妮日前發文表示，原本以為只是客串，結果導演直接認定她就是劇中霸權代表，她幽默回憶：「發現不是客串之後，開始擔心會不會毀了NHK的百年聲譽。」更打趣：「不確定敢不敢看首播？我會再努力一下。」

廣告 廣告

她分享幕後花絮，「放飯時間都在NHK食堂吃現煮料理，價格像i珍食一樣便宜，意外地療癒。」雖然每場戲為穿上高跟長靴吃盡苦頭，但不忘感謝拍攝團隊的照顧，「非常感心。」

該劇14日起在Hami Video獨家播出，再談到與90年代日本人氣女星宮澤理惠的對手戲時，陳珊妮說：「有一場戲要猛搖她的肩膀，拍了很多鏡頭，覺得很浪漫。」讓粉絲期待台日2大女王在火星與地球政壇的正面交鋒。