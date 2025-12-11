陳珮琪被記仇遭嗆高EQ反擊！呂文婉遭嫌面相剋夫 「一直等也沒有剋死他」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

《Talk Talk秀台語》第二季由浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，本周五（12日）邀請「台灣恰查某」陳珮騏擔任飛行評審，她溫柔、面帶笑容的模樣，不僅沒有讓參賽者卸下心房，反而緊張到發抖，甚至有選手直接出言抱怨。

陳佩琪參與錄製《Talk Talk秀台語》。（圖／公視台語台提供）

陳珮騏再次擔任評審，竟被其中一位參賽者「記仇」的認出，直言上一次也是陳珮騏沒有給他分數，陳珮騏對此笑說：「沒關係，記仇我的不只你一個人，我也是習慣了！沒在怕的！」展現高EQ。

廣告 廣告

資深媒體人呂文婉10多年前結束12年婚姻，恢復單身。她在「練蕭話」時委屈說道，自己的高顴骨在20多年前就被命理師評判會剋夫，「結果我一直等，也沒有剋死他啊！」更笑說經過20年，她的高顴骨又被命理師說是貴夫人的面相；至於網路上酸民批評她長相、說她注射醫美到像麵包超人等，她更是無奈。《Talk Talk秀台語》每周五晚上八點於公視台語台/YT播出，當晚九點在DAY DAY台語台YT頻道進行首播。

呂文婉透露面相被說會剋夫。（圖／公視台語台提供）

更多FTNN新聞網報導

王彩樺代班吳姍儒推掉百萬酬勞工作！見「小孔劉」心動了 他一句話超解嗨

浩角翔起真的不合！浩子、阿翔互甩巴掌 Sandy吳姍儒傻眼不敢吭聲

男星爆遭結婚3年老婆背叛！親友問何時懷孕 她脫口「他有問題」

