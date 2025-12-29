陳珮甄控「遭前律師冷處理」！ 巴毛律師怒：為何要說謊？

陳珮甄和作家H（陳鴻儀）分手後，兩人多次隔空互槓，頻頻鬧上新聞版面，甚至告上法院，不過最近兩人之間的官司卻出現案外案，她在回覆網友留言時暗指，自己在訴訟期間遭委任律師冷處理，指控對方回訊息的速度很慢。對此，「巴毛律師」陳宇安就發文回擊，直言：「為什麼要說這種謊？」

陳珮甄（左）作家H（右）。（圖／翻攝自臉書）

陳珮甄日前在回覆網友留言時，暗指身為前委任律師的陳宇安不做事，這讓陳宇安相當不滿，決定在臉書發文直球對決，她說：「你原本的律師是我，但你委任期間從來沒有發生過你傳訊息問事情我說我在忙然後就不回應你的狀況，我剛剛還把我跟你群組、個人的對話紀錄全部看過一遍，從來沒有這種事情。」

陳宇安表示，即便自己後來去動手術休息一個半月，但在住院期間也有安排另一位律師協助，「開庭狀況我都有掌握，你還不斷的感謝蔡律師感謝我們協助你的案件，還跟我稱讚蔡律師說他很厲害。」

陳宇安也提到，就算陳珮甄詢問一些不在委任範圍內的另案，事務所也都會及時回覆，對於自己被詆毀這件事，她說：「我翻遍了我們的各種對話紀錄，從來沒有你說的什麼我們跟你說在忙就沒有回覆，反而是前幾日約好了要來事務所面談結果你直接忘記放我們鳥。」

對於那些所謂「收錢不辦事」、「被指人品很差」的指控，陳宇安無奈地說：「你被欺負得很慘到底跟我們事務所承辦的案件有什麼關係？跟我本人有什麼關係？」她強調，自己在委任過程完全沒有對不起自己收的錢，該做的事情也都做了。

最後，陳宇安透露，說要換律師的是陳珮甄，所以她才提出解除委任這件事，「到底這樣到處亂說謊說你委任中的律師壞話對你有什麼好處？為什麼這種白字黑字看紀錄就知道的東西你要說謊？」

