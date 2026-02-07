陳珮騏拒拍「公主抱」風險太高！10年前就買好毀容險

陳珮騏（最右）考量風險太大拒拍「公主抱」。（林奕如攝）

陳珮騏長期在八點檔拍戲，近來替身演員墜樓重傷，引起許多討論，她7日和謝承均、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文出席八點檔《百味人生》粉絲見面會，她透露演員是靠臉吃飯，自己10年前就加買「毀容險」，而之前拍攝「公主抱」橋段，她考量之下風險太高拒絕：「演員要盡力，但不是要逞強，我們是演員但不是特技演員。」

陳珮騏坦言，年輕時拍戲都聽命行事，現在會自己做判斷，像是「公主抱」聽起來傷害性不高，但摔下來很容易骨盆受傷，像有一場謝承均以「公主抱」抱她奔跑10多次，陳珮騏多重考量下跟導演建議，「我說最後一顆了，再拍我不要，可以說我不配合、不敬業，但要保護自己。」

廣告 廣告

謝承均（左）、江國賓、陳珮騏7日出席三立《百味人生》粉絲見面會前受訪。（林奕如攝）

至於保險部分，她說劇組通常會保意外險，不過自己會多買保險，「因為拍戲時間長，遇到狀況比較多，雖然死亡賠償不多，但夠家人幫我們辦後事，我大部分多買醫療保險，足夠支付醫療、生活費用。」

更多中時新聞網報導

鍾瑶與馬神交新春拚事業

許瑋甯憶舊情 被問楊丞琳求私聊

帕拉斯帥主唱摔車 團員打趣臉沒事就好