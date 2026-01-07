陳珮騏演活反派不怕掉粉：不打算討好所有人

陳珮騏在《百味人生》角色惡行將被揭穿。（圖／三立）

陳珮騏在《百味人生》角色大轉變，為了鞏固地位耍盡心機，栽贓大牙害林萱瑜險流產，過往惡行即將被揭穿。相較於討喜的好人角色，陳珮騏表示，壞人其實難演得多，表演層次複雜，心理與身體的承受壓力也更大，但她樂意承擔：「我能演，也願意演。」除了報應戲拍得比較辛苦，演壞人的表演張力，讓她覺得很過癮。

陳珮騏表示，演員本就是在演出人生百態，好人與壞人彼此作用，才成立一部戲，讓觀眾情緒隨劇情起伏，如同坐上雲霄飛車。好人展現人性的善，壞人則提醒人性的惡，兩者是缺一不可。

雖然討喜角色確實較容易累積人氣，反派角色還可能流失粉絲，甚至連身邊親友都可能一時入戲，但她早已習以為常，「這就是演員的日常。」她笑說，自己無法、也不打算討好所有人，只希望在角色允許的範圍內，把人性的複雜、黑暗與真實，誠實地呈現給觀眾。

