陳珮騏突發文點名「背後作亂的人」 硬起來喊：保護我的人

陳珮騏回歸八點檔，對角色心境做了研究。（三立提供）

演員陳珮騏在休息一年後，她於去年重新加入本土劇《百味人生》劇組，其演技表現引起觀眾討論。但她卻突然發文指有人：「您做亂，我不出聲。我只先管好我自己和我的人」令人臆測紛紛。

日前，陳珮騏在社群平台上發布長文，內容主要分析她所飾演的角色「蕭紅雪」的心境變化。然而在 4 日，她突然上傳一張帶著笑容的照片，並配上了一段文字，「您做亂，我不出聲。我只先管好我自己和我的人，就是要變相的保護好我的人。我和我的人站在道理上，您還要繼續作，那就是您在秀下限了～請自重。謝謝。」雖然沒指名道姓，但隱約看得出煙硝味。

陳珮騏發文雖未指名道姓，但頗有煙硝味。 （翻攝自陳珮騏IG）

之前陳珮騏才就八點檔被稱為鄉土劇，而跟網友論戰，但網友認為稱鄉土劇沒甚麼不好，陳珮騏則說：「不認為鄉土劇是貶低，但台語八點檔若要歸類劇種應被歸為本土劇或長壽劇。因為以故事內容與年代區分。稱台語八點檔是完整且現代正確的說法。」

