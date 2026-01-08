陳珮騏罕見動怒！開轟「作亂的人」秀下限 重砲下最後通牒：請自重

記者趙浩雲／台北報導

台八女神陳珮騏近日在三立台八《百味人生》飾演蕭紅雪掀起討論，1月4日無預警在臉書發文，語氣強硬寫下「您做亂，我不出聲。我只先管好我自己和我的人，就是要變相的保護好我的人」，此話一出引發熱烈討論。

陳珮騏發文表示「您做亂，我不出聲」，是因為只先管好自己和身邊的人，就是要變相的保護好我的人。直言自己與身邊的人「站在道理上」，若對方仍持續行事，「那就是您在秀下限了～請自重。謝謝」，一連串字句火藥味十足，引發粉絲與網友熱烈討論。

廣告 廣告

紅雪角色失控惡行算帳倒數中，陳珮騏《百味人生》讓網友走心。

陳珮騏該篇貼文雖未點名任何對象，但字裡行間態度鮮明，被解讀為是在為身邊重要的人發聲護航，也展現她不再隱忍的立場。貼文曝光後，不少粉絲留言力挺，認為她敢說敢當、態度清楚，也有人猜測是否與近期私下紛擾或工作相關事件有關。

更多三立新聞網報導

辛柏毅墜海失聯！台八男星不忍聲援「上尉，加油」 一排網友雙手合十

米可白被載出車禍！造成心中極大陰影「全劇組幫忙」 遇貓遭路殺心碎

陳珮騏《百味》為愛耍盡心機！栽贓大牙害林萱瑜險流產 整個人失控崩解

當紅偶像捲入殺人疑雲！金鐘視帝再度使壞 劇迷驚喊：能比上次更壞嗎

