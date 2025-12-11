陳珮騏被參賽者記仇冷嗆：沒在怕的 呂文婉面相被說剋夫：一直等也沒死

臺灣刺查某來了！陳珮騏再任《Talk Talk秀台語》評審。公視台語台提供

節目《Talk Talk秀台語2》冠軍賽進入倒數，戰況越趨激烈，火藥味十足！本週五（12日）邀請「臺灣刺查某」陳珮騏擔任飛行評審，她溫柔、面帶笑容的模樣，不僅沒有讓參賽者卸下心房，反而緊張到發抖，甚至有選手直接出言抱怨。

陳珮騏再次擔任評審，竟被其中一位參賽者「記仇」的認出，直言上一次也是陳珮騏沒有給他分數，陳珮騏對此笑說：「沒關係，記仇我的不只你一個人，我也是習慣了！沒在怕的！」展現高EQ。

《Talk Talk秀台語》第二季冠軍賽緊張倒數！戰況激烈、火藥味十足。公視台語台提供

資深媒體人呂文婉10多年前結束12年婚姻，恢復單身。她在練喙花時委屈說道，自己的高顴骨在20多年前就被命理師評判會剋夫，「結果我一直等，也沒有剋死他啊」，更笑說經過20年，她的高顴骨又被命理師說是貴夫人的面相；至於網路上酸民批評她長相、說她注射醫美到像麵包超人等，她更是無奈。

《Talk Talk秀台語》余思達吐3年婚姻苦水！ 認老婆對好友「爆粗口」。公視台語台提供

結婚3年的男星余思達，前兩次抱怨老婆牟韻潔不會煮飯、台語不輪轉鬧出許多笑話。他在最終賽時再次提及老婆，不滿她曾對好友爆粗口，「我朋友前陣子從美國回來，送我們衣服，我老婆很高興的跑去試穿，結果竟然對我朋友說『這三小』，我們全部人聽到都嚇一跳」，其實他老婆是想表達衣服太小件「SIZE太小」，只是情急之下將英文、台語混在一起說，鬧出笑話。

呂文婉高顴骨被說是「貴夫人相」卻遭酸民批評像「麵包超人」。公視台語台提供



