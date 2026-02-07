陳珮騏買毀容險 謝承均拍戲受傷險失明

謝承均、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文7日出席《百味人生》粉絲見面會，近日爆發替身演員墜樓重傷的工安事件，引起討論。陳珮騏深感演員是靠臉吃飯，10年前就加買「毀容險」，之前拍攝「公主抱」橋段，在長時間嘗試後，她考量風險太高拒拍，「我們是演員，但不是特技演員。」謝承均曾因拍攝動作戲，不小心被對手失誤踢到，當場血流如注，左眼角縫了4針，醫生警告差一點就會失明。

陳珮騏坦言，年輕時拍戲都聽命行事，現在會自己做判斷，有一場戲被謝承均「公主抱」，他已經奔跑10多次體力快透支，陳珮騏直接跟導演建議：「我說再拍最後一顆鏡頭，再拍我不要，可以說我不配合、不敬業，但要保護自己。」

謝承均上山下海都經歷過，拍攝掉落懸崖、海泳等，遇過不少驚險瞬間，「早期拍戲像土法煉鋼非常危險，這幾年進步很多，整個劇組都重視演員、替身的安全，沒人願意發生這種事。」

