陳珮騏靠臉吃飯保毀容險 謝承均眼角縫4針「差點失明」
【緯來新聞網】陳珮騏今（7日）出席八點檔《百味人生》粉絲見面會，談到隔壁台八點檔《豆腐媽媽》發生替身墜樓工安意外，陳珮騏很懂得保護自己，老早就把保險保滿，也因靠臉吃飯，特地保了毀容險，「演員要盡力，但不是要逞強，我們是演員但不是特技演員」。
陳珮騏很保護自己。（圖／娛樂中心攝）
陳珮騏表示劇組通常會保意外險，但拍戲時間長，私下自己會加買保險，「遇到狀況比較多，受傷時候的時候，保額比較高，雖然死亡賠償不多，但夠家人幫我們辦後事」。另外，以前當過模特兒，看到前輩為了美腿買保險，認為演員靠臉吃飯，因此替自己保了毀容險。
她說：「當演員我是靠臉吃飯，要摔會有大片傷痕，我意識到這件事，有一天拍戲我毀容了，醫美手術需要這個錢幫我，所以投保。已經保10年了，幸好沒用過那筆錢，謝天謝地 。」
其實早期拍戲的確危險，加上八點檔沒有太多前置時間，拍攝常常「土法煉鋼」。她坦言，年輕的時候都聽命行事，現在自己會做判斷，太危險的事，寧可被說難搞也會拒絕演出。像前陣子劇本安排公主抱，但對她而言公主抱非常危險，常常來回多趟、男演員體力不支，或是路滑等突發狀況，就曾見過女演員摔出倒地，造成骨盆嚴重受傷。
陳珮騏（左）和謝承均認為現在拍攝環境已比以前好許多。（圖／娛樂中心攝）
因此拍攝時，陳珮騏危機意識很高，「我說這是最後一顆，因為仔仔（謝承均）已經沒力了，再拍我不要」。她語氣嚴肅，很堅持，「你可以說我不配合、不敬業，但要保護自己」，也提醒年輕演員拍戲該有所堅持、不要拿命拚。
謝承均曾獨自在大海之中，「早期拍戲非常危險，以前是土法煉鋼，現在環境好很多」，認為沒人願意見到替身發生這樣的事，現在任何動作、危險戲都會安排得非常好，「每次看到替身會提醒他要小心，因為是幫我們替。我昨天看到新聞，那一瞬間不太敢看，我之前拍《意難忘》眼角有縫四針，再上去就失明了，這些都讓我們學到怎麼做防範」。
謝承均層眼皮下縫四針。（圖／娛樂中心攝）
