陳珮騏靠臉吃飯保10年「毀容險」 死亡賠償不多：夠家人辦後事就好

林萱瑜（左起）、江國賓、陳珮騏、謝承均、邱子芯、劉書宏今在迪化街舉辦粉絲見面會。三立提供



陳珮騏今（2╱7）與謝承均、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文出席三立8點檔《百味人生》在迪化街舉辦的粉絲見面會，談到民視《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外，勞動部調查，劇組並未幫蘇德揚投保勞工保險及勞工職業災害保險，她透露早為自己買高額保險，還包括「毀容險」。

江國賓、陳珮騏透露劇組會幫演員保意外險，但她透露：「我們通常私下會幫自己買保險，假設我受傷時就需要照顧自己，死亡之後的賠償就不多，夠家人幫我辦後事就好，我大部分的險都在醫療的部分，假設我受傷，我要有足夠的錢去支付我的醫療，甚至我不能工作在住院的過程中還有一點點錢可以支付我的生活費，這個都是要想到的，像我的保費就很高。」

當過模特兒的陳珮騏多年前看到前輩幫美腿買保險，透露自己也買了「毀容險」，「我想說我是靠臉吃飯，我拍戲常常要摔，曾經差一點臉就大片傷痕，我就意識到這件事，假設萬一有1天拍戲我毀容了，我需要醫美、手術，我就問了保險公司，它還真的讓我保，保了10年了」。笑說還沒有申請過理賠，「謝天謝地」！透露那張保險是算在產險裡面的意外險。

而江國賓也提到因藝人身分買保險還被限制，「他說只能保到什麼層級，因為我們的工作有些時候會做一些危險動作，可能不小心就發生什麼意外」。謝承均則苦笑：「沒有人1天到晚跳懸崖。」

