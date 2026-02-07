陳珮騏、林萱瑜出席粉絲見面會 (圖)

南韓天王G-DRAGON（GD，權志龍）又因「手滑」再度引爆話題，但這次他親自出面揭開真相。粉絲曾發現他對緋聞前女友、BLACKPINK成員Jennie在金唱片舞台片段點了讚，卻迅速收回，引發網路熱烈討論。昨（6）日，GD在節目《家大聲》上首次正面談到這件事，解釋自己瘋狂按讚的習慣，也讓粉絲得以一窺他社群操作的幕後小秘密。陳宣如

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1 則留言