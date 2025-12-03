陳琬惠參戰宜蘭縣長 吳宗憲喊祝福：藍白誰也不是誰的小弟

2026地方大選在即，民眾黨選決會昨決議將徵招宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。對此，也有意參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲今（3）日受訪表示，「國民黨、民眾黨誰也不是誰的小弟」，並強調，在野黨在相同戰場會並肩作戰，一定會好好合作。

國民黨立委吳宗憲。（資料圖／中天新聞）

民眾黨選決會昨天開會決議，將徵招陳琬惠參選宜蘭縣長，今天會在中央委員會提請通過。針對藍白合問題，民眾黨秘書長周榆修也先行致電國民黨副秘書長李哲華，藉此展現雙方合作誠意，未來待國民黨決定人選，將會用最好的機制挑選最強候選團隊。

民眾黨推陳琬惠出戰2026宜蘭縣長選戰。（資料圖／中天新聞）

針對民眾黨推出宜蘭縣長候選人選，吳宗憲今天受訪表示，國民黨與民眾黨完全獨立，都有自己的主體性，「誰也不是誰的小弟」。在相同戰場、相同議題就並肩作戰，不同的部分就彼此祝福。

吳宗憲以國會藍白合為例，雙方一直以來合作無間，對於宜蘭民眾黨提出人選，他認為是件好事，各自有主體性，即便雙方都提出人選，但還是能夠好好合作。

吳宗憲提到，他在基層跑的時候，很多支持者看到他的第一句話都是「藍白一定要整合」；他也表示，從2024總統選舉，民進黨的空戰策略可以發現，當民眾黨候選人柯文哲支持度上升就打壓柯文哲；反之國民黨候選人侯友宜支持度上升後，就會打壓侯友宜，就靠這招選舉操作，完全不談福國利民的政策就取得勝選。

