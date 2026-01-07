陳琬惠台東取經 藍白合由黨中央處理

台東縣長饒慶鈴（中）與台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）座談，就城市治理、地方行銷與發展經驗相互交流。（蔡旻妤攝）

台東跨年演唱會佳評如潮，7日民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠以台東縣作為城市治理請益的首站，拜會台東縣長饒慶鈴，盼將成功經驗帶回宜蘭；民進黨參選人林國漳昨出席母校宜蘭高中校友會理監事會議，盼校友們作為他參選縣長的後盾。

陳琬惠表示，只要來一趟台東，就能深刻感受到「慢經濟」不只是政策口號，而是長期治理、融入城市日常的生活方式；台東的跨年也引起熱議，甚至被譽為「台灣最頂的跨年」。

她也向饒慶鈴請益宜蘭縣推動大型場館建設議題，深感「建設相對容易，但後續維運非常的困難」，她強調，來台東就是要取經如何整合地方資源、打造城市品牌，未來若能當選宜蘭縣長，會比照台東尋找宜蘭的定位與治理。

至於藍白營在宜蘭是否已有共識，陳琬惠表示，目前相關規畫由黨中央統一處理，方向明確，她將依黨中央規畫前進，後續再與國民黨推派人選與她競逐。

民進黨參選人林國漳昨以「宜中子弟」身分受邀出席宜蘭高中校友會理監事會議，他表示，宜蘭即將面臨高鐵延伸、鐵路高架等重大轉型時刻，他將以30年的法律專業與縣政參與經驗，爭取為家鄉服務的機會，做全民的縣長。

林國漳致詞時也細數宜中育才無數，如前縣長陳定南、劉守成以及民主先驅林義雄等前輩，希望校友成為他最堅強的後盾，帶領宜蘭走向全新的風貌。

國民黨縣長參選人現仍未敲定，黨中央尚未與有意參選的立委吳宗憲、議長張勝德協調，吳宗憲6日受訪時，提及參選縣長人選並非地方派系或家族來決定。張勝德則在昨天重申，宜蘭人的事情由宜蘭人決定。