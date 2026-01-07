陳琬惠啟動請益之旅 拜會台東縣長饒慶鈴

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠前往台東縣政府拜會台東縣長饒慶鈴，就城市治理與地方發展議題進行深入交流。（陳琬惠提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠七日前往台東縣政府拜會台東縣長饒慶鈴、副縣長王志輝，就城市治理與地方發展議題進行深入交流。

陳琬惠表示，只要忙碌完工作之後，就會來到台東享受慢經濟，台東多次獲得幸福城市與治理相關獎項，不僅展現政策成果，也讓人即使在工作繁忙之餘，仍願意一再造訪、深入體驗城市魅力。隨著台灣民眾黨正式提名她投入宜蘭縣長選戰，希望在城市治理起步階段，先向治理方向清楚、成果具體的縣市請益學習，將相關經驗轉化為未來服務宜蘭縣的重要養分。

廣告 廣告

她說，只要來一趟台東，就能深刻感受到「慢經濟」不只是政策口號，而是長期治理、融入城市日常的生活方式；也分享，二０二五年跨年期間，親身感受到台東跨年活動驚艷全台「跨年的那一天身旁的人都在討論台東的跨年」，更被媒體譽為「台灣最頂的跨年」。她也藉此向饒縣長請益，並分享自己近期在思考宜蘭縣是否推動大型場館建設，坦言在與相關委員與部會討論後發現，「建設相對容易，但後續維運非常的困難」，也因此更加佩服台東選擇不複製他縣市模式，而是「把整個台東變成了大舞台」。

陳琬惠在聆聽台東縣府團隊分享後，也分享自己對台東博覽會的重新理解，這是一項貫穿多年、以「活化」為核心的城市再生計畫。她認為，從空間再造、政策整合到活動呈現，台東博覽會清楚展現城市IP的一致性、團隊合作的默契，以及持續創新的治理成果。