陳琬惠為民眾黨應徵宜蘭縣長 黃國昌透露：吳宗憲滿滿祝福 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民眾黨昨（3）日舉行中央委員會，正式徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠代表角逐 2026 宜蘭縣長。黨主席黃國昌以「嫁給宜蘭、當宜蘭人的女兒」形容徵召意義，強調陳琬惠深耕地方、最具執行力；陳琬惠則以「應徵宜蘭縣長」向鄉親宣示，用行動力、創新力與3大主軸9大政策翻轉宜蘭，盼帶領宜蘭重返榮耀。至於在藍白合作機制，黃表示目前沒有預設立場，並透露國民黨立委吳宗憲給予滿滿的祝福。

廣告 廣告

「向宜蘭鄉親正式向鄉親遞交履歷、應徵宜蘭縣長一職。」陳琬惠表示，自己已為宜蘭擘劃未來30年發展建設的願景，在科學、理性與務實的價值實踐下，以實踐承諾的行動力、共創願景的親和力與善用資源的創新力，結合3大主軸、9大政策，為宜蘭帶來改變。

陳琬惠表示，宜蘭鄉親長期以來是不看黨派、只看人的表現，並肯定已故縣長陳定南當年執掌縣政時的執行力，讓宜蘭從台灣後山蛻變為縣市治理典範。但她也說，近年來，宜蘭多位領導者，對公共利益的怠惰、毫無章法的治理態度，導致蘭陽平原失去光彩，白白浪費前人所建立的美好基礎，更讓宜蘭迷失方向。

陳琬惠宣示，將打造宜蘭成為北台灣的智慧產業新核心、國際級觀光縣，及老幼放心、年輕人願意定居的宜居城市為目標，並強調宜蘭需要一位願意衝、敢負責、做事情的縣長，最佳人選就是她自己。

記者會現場，陳琬惠也特別準備「碗粿」、宜蘭名產「三星蔥」及三星蔥周邊特產作為伴手禮，凸顯陳琬惠扎根地方、深化與宜蘭鄉親的緊密連結；未來將如同蔥的諧音「衝」，從地方出發，以義無反顧、全力以赴往前衝的勇氣與行動力，紮實耕耘、為民服務。

至於談及在野未來的合作機制，黃國昌則強調「陳琬惠就是最強的候選人」，呼籲宜蘭鄉親給陳琬惠及民眾黨一個服務的機會。他也說，對於與國民黨的合作，目前沒有預設立場，而誠意、善意更是完全沒有改變。

黃國昌提到，他已向吳宗憲當面談及徵召陳琬惠一事，而吳亦給予滿滿的祝福；民眾黨秘書長周榆修也於2日傍晚，向國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華致電說明將徵召陳琬惠參選，展現合作的誠意。

照片來源：民眾黨提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

綠徵召劉建國再戰雲林 張嘉郡「平常心」盼延續張麗善施政

為「修理新北」財劃法再槓蘇巧慧 劉和然嗆：沉默就是對政院縱容

【文章轉載請註明出處】