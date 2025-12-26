陳琬惠獲民眾黨徵召參選下屆宜蘭縣長 向柯文哲請益

民眾黨徵召陳琬惠參選下屆宜蘭縣長，與前黨主席柯文哲討論政策，收穫一樣滿滿 。（圖：陳琬惠服務處提供）

民眾黨徵召陳琬惠參選下屆宜蘭縣長，今（ 廿六）日在臉書PO文，與民眾黨前黨主席柯文哲會面並對談請益，陳琬惠表示，宜蘭的榮耀，從來不是一朝一夕累積的。她在這段時間仔細研究歷任縣長的政見與政績，也持續向縣內許多地方頭人請益。大家最常提到、也最期待的縣長特質，其實很一致，實踐承諾的行動力、共創願景的親和力，以及善用資源的創新力。

陳琬惠說，和阿北討論政策，收穫一樣滿滿。 談到亞當・史密斯，現在常聽到「個人利益與整體利益要能結合，效率才會高」。阿北提醒，政策每做一個決定，都要先問清楚：誰可能成為受害者？誰是受益者？這不是抽象理論，而是對人民負責的基本功。

陳琬惠強調， 執行力才是關鍵，再好的政策，如果做不到，都是空談。這正是我們一直強調、也是民眾黨最重要的核心能力。 政策要多動詞、少形容詞，政策不是寫作文，要講清楚「要做什麼」、「怎麼做」、「誰來做」，而不是堆疊漂亮形容詞。

「一張張文件攤在桌上，逐項討論、逐項推敲，這正是琬惠想要帶給宜蘭的治理態度。」陳琬惠謝謝阿北，每一次對談，都讓她再次滿載而歸。用行動改變宜蘭，政策不是口號是執行。