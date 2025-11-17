陳琬惠突發正裝照喊「2026改變宜蘭」 似參選縣長起手式
民進黨中執會10月22日通過徵召林國漳參選2026宜蘭縣長，國民黨則有藍委吳宗憲表達參選意願。前白委陳琬惠曾質疑，她看見綠營在地方上狂打「正派」牌，直呼民進黨做不到就用喊的很奇怪。陳琬惠今PO出正裝照，稱「2026用行動改變宜蘭」，表態投入宜蘭選戰。
針對2026，媒體人董智森日前指出，林國漳潔白無瑕、沒有派系包袱，是綠營一張好牌。若六都「四比二」的結局沒變，只要拿下宜蘭，賴清德就可宣示2027大贏。對此，陳琬惠10月28日在《大新聞大爆卦》節目提到，她發現民進黨準備好一系列的動作，在2026宜蘭縣長的選戰裡，只要是掛民進黨穿背心的，全部都主打「正派」。「那我就覺得很奇怪了，我們宜蘭是有多不正派？」
陳琬惠直呼，對我們一般人，正派不是基本的素質嗎？為什麼要把它拿來當作一種「訴求」，很奇怪！林國漳現階段可能還沒有太大的爭議，但是因為他代表的是民進黨，又是賴清德排除眾議提名的，在野支持者或中間選民就可能會直接去連結「他是賴清德」的人。
陳琬惠今(17日)PO出一張身穿白衣黑褲的俐落正裝宣傳照，寫道「2026，用行動，改變宜蘭」，似表態投入2026宜蘭縣長選戰。
網友表示「琬惠姐加油」、「盡力而為，台灣不會一夜之間變好，但總要開始有人做對的事」、「拜託你們了」、「期待陳縣長，大展抱負」。
