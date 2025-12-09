陳琬惠自認是宜蘭藍白3人最大公約數

（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）國民黨立法委員吳宗憲與宜蘭縣議會議長張勝德，都有意參選宜蘭縣長，民眾黨宜蘭縣長提名人陳琬惠今天說，自認是目前3人中的「最大公約數」。

陳琬惠今天接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時表示，藍白合作重要原則是「沒有誰是誰的小弟」，若制度上讓支持者覺得沒有公平性，要往下走會面臨很大的困難。

陳琬惠說，吳宗憲與張勝德都有意參選，而她自認是目前3人中的「最大公約數」，希望整合進度能加快，最好能在農曆年前定案，確定後即開始啟動宣傳。

對此，張勝德表示，合作確實是社會所期待方向，但任何政治合作都必須建立在公平透明的制度上，並回應宜蘭縣民實際需求，才能真正獲得民意支持。

張勝德指出，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌都已公開承諾會以公開透明方式處理藍白協調，而國民黨在宜蘭縣尚未正式完成提名，正顯示兩黨希望在制度面找到最適合的合作方式，「合作不能靠一句話定義，而是要靠制度讓支持者服氣」，宜蘭的未來要穩健發展，過程更需要慎重。

吳宗憲說，宜蘭縣是民進黨主席賴清德公開要拿回來的首要縣市，從近期民進黨的府、院、黨不斷輔選及投入宜蘭就可知道重要性。明年的宜蘭縣長選舉，攻擊慘烈性絕對不會亞於「史達林格勒戰」，所以在人選上，一定要敢戰、耐打及能抗壓，相信他擁有這樣要件，也有能力整合藍白的力量，只有一個目標贏下明年選舉，2028年政黨輪替。

至於提名時程，吳宗憲表示，兩黨都有節奏，尊重兩黨處理機制，他會持續做該做的事情，把宜蘭帶前進。

民進黨宜蘭縣長提名人林國漳表示，藍白什麼時候合，誰是藍白合的最大公約數，他不予置評，但他一定會全力以赴，持續拜訪基層、傾聽鄉親需要，並提出對應政見，爭取成為宜蘭縣民最大公約數。（編輯：方沛清）1141209