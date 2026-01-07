陳琬惠赴台東交流 提藍白合「黨中央統一處理」

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠(右)今拜會台東縣長饒慶鈴(左)。(蔡旻妤攝)

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠(右)今拜會台東縣長饒慶鈴(中)及台東縣副縣長王志輝(左)。(蔡旻妤攝)

今年台東跨年晚會引發國際關注，成為城市行銷代表案例，為此，台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今（7）日特別赴台東縣政府拜會縣長饒慶鈴，請益台東如何透過長期經營城市形象、結合在地文化與大型活動，打造國際友善城市與「慢經濟」IP，並思考宜蘭未來城市定位與治理方向。

陳琬惠率民眾黨中央及地方幹部到台東拜訪饒慶鈴，台東縣副縣長王志輝亦出席，雙方就台東近年推動國際友善城市、數位遊牧政策，以及如何讓世界看見台東自然與文化魅力等面向交換意見。

會中也針對台東縣府近年在地方辦理各項活動進行交流，其中今年跨年晚會成功引發海外關注，被視為結合在地特色、突破傳統框架的案例之一，雙方並就活動行銷策略與城市形象經營進行討論。

至於藍白營在宜蘭是否已有共識，陳琬惠表示，目前相關規畫由黨中央統一處理，方向明確，她將依黨中央規畫前進；至於國民黨方面，宜蘭地方仍在進行內部協調，後續將推派人選與她競逐。

陳琬惠也指出，台東跨年活動的成果並非單一活動操作，而是長期城市形象累積的結果。她認為，宜蘭與台東同為東部縣市，在資源與能見度上有相似處境，即便宜蘭鄰近雙北，仍需發展自身特色，如何建立清楚且具辨識度的城市定位，將是重要課題。

