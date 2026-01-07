陳琬惠赴台東取經拜會饒慶鈴 回應藍白合「黨中央統一處理」

台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠7日專程前往台東縣政府拜會縣長饒慶鈴，針對台東跨年晚會成功引發國際關注的城市行銷案例進行交流，請益台東如何透過長期經營城市形象、結合在地文化與大型活動，打造國際友善城市與「慢經濟」形象，並思考宜蘭未來城市定位與治理方向。

民眾黨宜蘭縣長提名人陳琬惠7日拜會國民黨台東縣長饒慶鈴。（圖／翻攝自TPP文宣創意部YT）

陳琬惠在民眾黨中央及地方幹部陪同下參訪台東縣府，台東縣副縣長王志輝亦出席會談。雙方就台東近年推動國際友善城市、數位遊牧政策，以及如何讓世界看見台東自然與文化魅力等面向交換意見，氣氛熱絡。會中也針對台東縣府近年在地方辦理各項活動進行交流，其中今年跨年晚會因結合在地元素並跳脫傳統操作模式，成功引發海外關注，被視為結合在地特色、突破傳統框架的案例之一，雙方並就活動行銷策略與城市形象經營進行討論。

廣告 廣告

陳琬惠提到，在台東跨年卡司出爐時，自己正好要去電視台錄影卻聽髮妝師等工作人員提及被吸引到台東，因此更需要向饒慶鈴師法。台東縣副縣長王志輝回應，台東跨年非一時一地所能及，「這是長期累積的結果」。他指出，台東有「雙A天后」是在部落文化、因緣際會和歌手自身天份與努力等複雜因素下達成，宜蘭要能複製，在方向與內容也必定有所不同。

饒慶鈴分享縣政治理經驗。（圖／翻攝自TPP文宣創意部YT）

對於台東跨年有「雙A天后」張惠妹和A-Lin加持，宜蘭白營團隊則自信表示「我們有告五人」。陳琬惠很有自信的說，宜蘭團隊列舉眾多宜蘭歌手，以表示人才濟濟、絕對有實力。這次跨年活動雙A天后是回台東家鄉，告五人則是前往台中，至於明年跨年是否就由告五人返鄉壓軸、比照宜蘭團隊想師法的台東模式，一切皆仍未定。

陳琬惠也指出，台東跨年活動的成果並非單一活動操作，而是長期城市形象累積的結果，自己注重的不是結果，而是如何整合宜蘭資源並找到連結。她認為，宜蘭與台東同為東部縣市，在資源與能見度上有相似處境，在資源有限與能見度不足的條件下，有相似的發展挑戰，即便宜蘭鄰近雙北，仍需發展自身特色，也不能只依賴區位優勢，更需發展屬於自己的特色。如何建立清楚且具辨識度的城市定位，將是宜蘭未來施政與治理的重要課題。

陳琬惠也針對多項議題進行請益和意見交流。（圖／翻攝自TPP文宣創意部YT）

針對外界關心藍白營在宜蘭是否已有共識，陳琬惠表示，目前相關規畫由黨中央統一處理，方向明確，她將依黨中央規畫前進；至於國民黨方面，宜蘭地方仍在進行內部協調，後續將推派人選與她競逐。陳琬惠強調，今天只是雙方交流開端，若未來自己能當選，即會比照台東尋找宜蘭的定位與治理，未來會再頻繁請益。

延伸閱讀

2026藍白合有譜？蕭旭岑曝主席下令3月完成提名

柯建銘求「綠白合」破滅 總預算案遭藍白聯手擱置9日院會

國民黨拋3月「藍白合」 民眾黨：先提願景再簽署政黨協議