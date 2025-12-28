陳琬惠選宜蘭縣長拚掃街 柯美蘭現身相挺：宜蘭有進步但是還不夠

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今（28）日在宜蘭市造勢、掃街，民眾黨創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭也現身陪掃街。柯美蘭說，她有個很厲害的學生在羅東當眼科醫生，白內障就是他開的，她每一年都會來宜蘭檢查，她覺得每次回來宜蘭都有進步，但進步的還不夠，期待陳琬惠當選後能改變宜蘭。

民眾黨主席黃國昌致詞時表示，最近聽到陳琬惠在宜蘭有個最出名的綽號叫做碗粿，「今天我們大家站出來，就是要挺宜蘭最強的琬惠、最棒的碗粿」。黃國昌強調，台灣民眾黨在宜蘭推出最強、最認真做事的候選人，就是要爭取所有宜蘭鄉親的支持，「拜託宜蘭的鄉親，給陳琬惠4年的時間，用行動真正改變宜蘭。」

廣告 廣告

陳琬惠致詞時提到，自己一路走來也是「小草」的一份子，從支持柯文哲、支持黃國昌、支持台灣民眾黨，到今天大家齊聚宜蘭相挺，內心充滿感動。她強調，自己多年來深耕宜蘭，從黨團主任、參選縣長、擔任立法委員，到卸任後持續在地方服務，無論是否擁有公職身分，都從未離開宜蘭、從未停止為鄉親付出，「這一路的堅持，是因為我對宜蘭這塊土地的愛。」

談及宜蘭未來，陳琬惠指出，宜蘭自前縣長陳定南以來所奠定的綠色生態價值，正走到一個關鍵轉捩點，未來應在綠色經濟的基礎上，找到兼顧發展與永續的新方向。她也重申自己過去已提出完整政策藍圖，包含強化地方經濟、改善交通順暢度，以及因應宜蘭高齡化已逾兩成，在醫療與長照體系上提前做好準備。

陳琬惠強調，自己不只「準備好了」，更希望帶著宜蘭縣民的期待與希望一起往前走，懇請鄉親給她機會，「讓我用行動，為宜蘭縣民服務，真正改變宜蘭。」

更多風傳媒報導

