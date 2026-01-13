陳琬惠：6成民眾對賴政府不滿意

民眾黨前主席柯文哲（前中）13日前往宜蘭四結福德廟參拜，並為獲民眾黨徵召參選宜蘭縣長的前立委陳琬惠（前右）站台輔選。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長選舉「藍白合」受關注，民眾黨前主席柯文哲13日表示，已由民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文負責對接處理，獲白營徵召參選縣長的前立委陳琬惠也強調，宜蘭約有6成民眾對賴清德總統執政的政府非常不滿意，藍白合就有機會贏得縣長選舉。

柯文哲昨赴宜蘭四結福德廟參拜替陳琬惠站台、輔選，他指出，藍白合具體協商細節交由黃國昌與鄭麗文兩位主席處理，目前雙方也已成立對接團隊展開溝通，相關進度由兩黨主席決定，外界不必過度揣測，藍白合作會循正式機制推進。

陳琬惠表示，為了能夠拿下宜蘭，「藍白合」是主要方向，現階段最重要是全力衝刺選戰、爭取選民認同。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨赴礁溪出席黨公職座談會，並拜會礁溪鄉農會，他面對藍白整合表示，他無法掌握藍白要不要合，也不是關心的重點，他只會把自己的工作做好，爭取更多宜蘭鄉親支持，才是最重要的事。

林國漳說，柯文哲以民眾黨前主席身分為黨助選可以理解，也尊重個人意願，但他意有所指更希望柯能好好處理司法事件，陳琬惠則反擊痛批民進黨，把司法當政治工具操作，還好意思講別人。

據了解，有意爭取藍營提名參選縣長的國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德16日將於中央黨部協調，是否做民調及最後推出的人選將與民眾黨討論。

此外，鄭麗文否認有對宜蘭縣長提出要能勝選、能夠接受藍白合、要能在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊等3條件，強調全台灣所有參選人提名都是按照規章和遊戲規則，不過，陳琬惠說，認同這3條件，其實都是必要條件。