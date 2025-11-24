Taiwan FactCheck Center

陳瑞杰：災難戰爭時，最大原則是「先顧好自己」

發佈：2025-11-24

文字：紀泰永

核稿：張育騰

圖說：韌性國家醫療計畫總主持人陳瑞杰（右）接受國立教育廣播電台節目及Podcast節目《新聞真假掰》主持人黃兆徽（左）專訪。



去年花蓮0403大地震、今年的馬太鞍溪堰塞湖水災，及兩岸開戰風險持續存在，在面對恐產生大量死傷的天災或戰爭，台灣醫療及民眾準備好了嗎？又該怎麼準備？韌性國家醫療計畫總主持人陳瑞杰接受國立教育廣播電台節目及Podcast節目《新聞真假掰》主持人黃兆徽專訪，表示在緊急災難期間，比起平時可能會用到的CPR，止血技術和搬運病患的能力更重要。

具備醫療韌性：人民需會自救，醫院準備災時運作

「以前的韌性是指專業人員有就好了，現在是全民都要有韌性。」陳瑞杰強調，在災難戰爭來臨、人人都十分忙碌時，台灣2300萬民眾除了要會自救，還要協助救人。陳瑞杰點出外傷最常見的就是出血，止血成為全民醫療韌性必備知識之一；平常期間遇到傷患，總等消防隊的緊急救護技術員（EMT）前來搬運，但在災難時，「以前都說你不要動，現在是你要互相動。」

除了民眾，全民醫療韌性也仰賴台灣醫護專業人員。陳瑞杰一一解釋各層級醫療機構在災難時的責任：包括全台5、600個衛生所應作為急救站，並將全台共225家醫院分為3個層級。以一級醫院為例，便是負責最重症、不能再後送的病人。陳瑞杰強調，醫院急救是天天的事，但平時跟戰時不同，需透過演習和訓練，了解一家醫院在斷水斷電時能維持多久，並找出增加醫療量能的方法。

雙和醫院於今（2025）年9月20日進行演習，模擬醫院在沒空間、設備且停電時，如何在地下室維持醫療作業進行。要達到此目標，陳瑞杰解釋須歷經3階段：如將氧氣接到地下室、維持發電量能的預備期；進到就緒期後，醫院為了要容納新進、嚴重病患須清空病房，甚至要強制讓可出院、轉院的病患離院。倘若災難、戰爭爆發，走到啟動期時，除了醫院正式開始應付各種情形，如病床、關鍵基礎設施也要挪到替代空間。

「發生事情的時候，最大的原則是先把自己顧好。」除了具備止血、搬運病患技術，陳瑞杰也建議民眾準備急救包，如手電筒、口罩、水及禦寒衣物等等，讓台灣民眾面對天災人禍時更有韌性。

面對人力短缺，電子化幫助現場醫護，調薪留住人才

同時身為台北醫學大學董事長的陳瑞杰，也看到了醫護人力短缺的壓力，他強調：導入AI要「從內部顧客出發」。醫師、護理師、檢驗師等第一線人員，就是醫院最重要的「內部顧客」。醫院要做的不是要求他們用科技，而是讓科技真正「好用到他們想用」，從源頭減輕工作量，回到醫療本質。

於此，他喊出one click（按一次）的口號，透過AI簡化病歷流程、減少重複輸入、降低行政負擔，或透過IOT設備讓病患能在家先量測數據，讓醫護人員「按一次」就可以拿到需要的資料。「比我們以前用手寫或copy（複製）好太多了。」

陳瑞杰認為，未來能補上這個人力缺口的，就是「看得見的機器人」與「看不見的AI系統」。透過科技把工作量真正減下來，讓醫護感受到負擔下降、效率提升，才是留住人才、提升醫療品質的關鍵。

