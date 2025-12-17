陳瑩促成「原保地貸款保證」 原民會偕3機構簽約預計明年上路 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

原住民保留地因所有權人限於原住民的規定，長期造成土地流通受阻，金融機構在授信時亦不視為有力的擔保品。對此，立法委員陳瑩今（17）日表示，原住民依法取得、具有實質價值的不動產，卻因政策限制，在金融市場遭遇障礙；她自2016年推動原住民金庫，核心目標即在於解決原保地貸款困境。

「隨著原民會與金融機構完成簽約，並預計於明年1月16日正式上路。」陳瑩指出，自2022年起以「貸款信用保證」的方向，持續溝通協調並多次提出質詢，並於昨日原民會與3家金融機構正式簽署「原保地貸款信用保證」合作，終於讓原保地在金融市場正常化，成功跨出第一步。

陳瑩回憶，過去在COVID-19疫情期間，遇到一位她過去協助取得原保地的faki（原住民男性長者尊稱）。她說，這位faki子女在北部開店做生意，因為疫情導致營業狀況受到嚴重衝擊，faki拿著自己一甲多的原保地，希望可以貸款幫助自己的子女，卻被銀行拒於門外，「一毛都貸不到」。faki無奈表示「空有著土地，卻幫不了自己的孩子」，此心酸場景，讓陳瑩更鍥而不捨推動原保地貸款政策。

「她在十年前重新回到立法院時，即希望推動原住民金庫，改善原住民族在金融市場長期遭遇的不平等處境。」陳瑩提及，而原保地貸款正是核心問題之一，她在疫情期間即邀集財政部、原民會、金管會、中小企業信用保證基金、農業信用保證基金及相關銀行，多次召開協調會議，希望推動原保地貸款信用保證。

而後，陳瑩多次於立法院內政委員會針對此事提出質詢，當時行政院長是蘇貞昌；其後三度在院會質詢時任行政院長陳建仁；直到去年6月再次質詢院長卓榮泰後，原保地信用保證貸款政策方向才逐漸明朗。陳瑩爭取原保地貸款信用保證，歷經3任行政院長、超過4年的持續努力，終於成功推動落實。

依據《山坡地保育利用條例》第37條規定，原保地所有人以原住民為限，導致原保地在金融市場流動受限，銀行於貸款授信時，無法將其視為有力擔保品。對此，陳瑩認為，這樣的困境源自政策限制，政府本就有責任設法解決。而原保地無法在金融市場正常運作，正是過去倡議推動原住民金庫時，欲處理的核心問題之一。

陳瑩表示，隨著原民會與金融機構完成簽約，並預計於明年1月16日正式上路，未來「經濟產業貸款」中的營運週轉金、資本性支出，以及原住民自建、自購與修繕住宅貸款，皆可運用原保地作為擔保品申貸。

陳瑩特別感謝原民會在其質詢卓榮泰院長後，持續不斷與相關部會及銀行持續溝通協調，終於促成原民會與合作金庫、土地銀行及全國農業金庫3家金融機構完成簽約。

陳瑩強調，原保地數十年來在金融市場遭受不公平的阻礙與排斥，而在原保地得以邁向金融市場正常化的關鍵歷史轉捩點，將會清楚記錄這3家金融機構的投入與協助。未來其它金融機構，包括農會體系在內，將會陸續加入承辦行列。

照片來源：陳瑩辦公室

