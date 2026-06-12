陳瑩爭取逾億元經費 改善台東農田水利設施 (圖)

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】端午節將至，粽香四溢，不論是北部粽、南部粽、潮州粽、客家粽或鹼粽，都是許多人記憶中的節慶滋味。粽子雖然美味，若食用過量或搭配不當，可能增加身體負擔。衛生福利部南投醫院營養師陳佳祺提醒，掌握正確飲食原則，才能兼顧美味與健康。 傳統粽熱量高 慢性病族群更要留意 由於糯米屬於支鏈澱粉，消化速度較慢，容易造成腸胃不適，同時也是高升糖指數食物，餐後血糖上升速度較快，因此民眾在享用粽子時應特別留意攝取份量。 陳佳祺營養師表示，傳統粽子多以糯米搭配五花肉、鹹蛋黃、花生及栗子等食材製作，普遍具有高油脂、高熱量及高鈉特性。高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖或腸胃功能較差的民眾若攝取過量，容易出現血糖波動、血壓升高、脹氣及消化不良等問題。 搭配蔬菜少沾醬 降低身體負擔 陳佳祺營養師建議，粽子一天以一顆為宜，並搭配約100公克蔬菜或竹筍湯、絲瓜湯等當季蔬菜湯品，增加膳食纖維攝取，有助提升飽足感、促進腸胃蠕動，減少脹氣與消化不良。 此外，粽子本身已有調味，建議避免再額外添加甜辣醬、醬油膏、辣椒醬或花生粉等佐料，以免增加糖分、油脂及鈉含量，影響健康。 選擇健康粽品 運動維持熱量平衡 除了

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