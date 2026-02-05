陳瑩親赴4場「原保信貸款」說明會 傾聽需求要求原民會優化流程 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

原住民保留地長期因移轉限制，難以被金融機構視為有效擔保品，導致族人在住宅與產業發展資金取得上面臨重重困難。為此，立委陳瑩今（5）日表示，多年來持續在立法院推動制度改革，促成「原住民保留地貸款信用保證」政策落地，指出該制度已於114年12月16日正式對外宣布，並於今年1月16日正式上路，象徵原保地在金融市場邁向正常化的重要一步。針對現場疑問，陳瑩也要求原民會優化申請流程，協助族人需求。

陳瑩辦公室指出，為讓政策資訊深入地方、協助族人了解申貸流程與權益，陳瑩連3日於台東出席原民會舉辦的4場「原保地貸款信用保證業務政策說明會」，與原民會及金融機構代表共同向在地族人說明制度內容、貸款用途、申請資格與必要文件。陳瑩並責呈原民會務必滾動式修正相關流程，讓族人真正能「借得到、用得到」，不再「窮得只剩下土地」。

針對說明會中，有許多族人提出疑問，包括如何評估原保地的價值？若領有禁伐補償是否還能申貸？或是要點中的每戶僅能一人申請的限制是否以戶籍地址登記為準？陳瑩表示，每個個案的條件評估有很多面向，不一定有統一答案，如果真的有意申請的族人，除了向原民會各地的金融輔導員洽詢外，亦可聯繫她的辦公室來諮詢和協助。

陳瑩指出，隨著政策評估與跨部會溝通的累積，逐步調整策略，改以「原保地貸款信用保證」作為突破方向，自2022年起持續透過質詢與協調，推動政府以信用保證機制降低金融機構風險，終於在去年促成原保地信用保證制度上路，歷經10年努力，讓原保地正式邁向金融市場正常化。

陳瑩指出，原保地依法僅限原住民所有，過去在銀行授信實務上，往往因估價困難、流通性不足及管理成本較高等因素，被排除於一般不動產擔保之外，使許多族人「有土地卻貸不到款」。

陳瑩強調，此次由原民會委託土地銀行、合作金庫及全國農業金庫等金融機構合作，最高可提供9.5成信用保證，大幅提升金融機構承作意願，讓原保地真正具備融資功能，讓我們的族人不再「窮得只剩下土地」。

原民會指出，依現行規劃，原保地貸款可用於自建、自購與修繕住宅，以及經濟產業用途，包括營運週轉金與資本性支出等，申請人與配偶累計信用保證額度最高可達新台幣一千萬元。

此外，陳瑩提及，政府透過利息補貼機制，減輕族人利息負擔，協助其在兼顧還款能力下取得發展資金，且原保地貸款信用保證不是補助，而是一項讓族人「借得到、用得到」的金融支持工具；她未來也將持續督促相關單位優化申請流程、擴大承辦金融機構，讓制度更貼近原鄉需求，真正發揮促進住宅安定與產業發展的政策初衷。

照片來源：陳瑩辦公室