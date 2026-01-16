即時中心／林韋慈、魏熙芸報導

民進黨立委陳瑩在此次九合一選舉將代表民進黨參選台東縣長，今（16）日受訪時，她談及立委王世堅，表示王世堅不僅在同事間人氣高，連她跑原住民選區時，王世堅也同樣受到歡迎。





陳瑩稱，王世堅是這次縣市長選舉輔選的「吉祥物」，幾位候選人都爭著與他合照。她透露，王世堅已經答應將到台東替她站台，甚至特地提供歌單，屆時兩人將同台合奏，王世堅拉小提琴，她彈鋼琴。陳瑩也笑稱，過去她曾為王世堅的議員及立委選舉站台，「現在是他回饋的時候了。」

廣告 廣告

她表示，台東的朋友們將有機會看到王世堅來助選，甚至欣賞兩人的音樂合奏。據了解，王世堅是小提琴好手，而陳瑩則是美國伊利諾大學香檳校園音樂系碩士班畢業。

近期，王世堅力挺民進黨台南參選人陳亭妃，為她站台，昨（15）日陳也順利出線，讓王世堅的「扶龍王命格」再度成為話題。

原文出處：快新聞／陳瑩談「扶龍王」王世堅 原住民也愛、將在台東合奏

更多民視新聞報導

藍營內鬥？搶參選新竹縣長 陳見賢陣營批徐欣瑩 「這件事」

蔡英文登高一呼！喊話各黨支持關稅協議：談判團隊已守住台灣立場

李西河屆齡退休！林炎田將掌北市警局 蔣萬安發聲了

