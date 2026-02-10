陳瑩、莊瑞雄促重啟台東公地放領 饒慶鈴發出首波土地權狀 11

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

經過數年的溝通與協調，台東首波公地放領案於上個月中獲內政部核定通過，立委陳瑩與莊瑞雄今（10）日出席台東縣政府舉辦的公地放領頒狀儀式，與縣長饒慶長共同見證台東首件公地放領案完成。陳瑩表示，對農民而言，這是遲來的正義，是政府兌現數十年前的承諾，還給應有的公道；莊瑞雄則說，感謝總統賴清德對該項政策大力支持，今日能共同見證，不僅僅是縣府團隊的努力，也有賴於中央政府的支持。

陳瑩指出，台東是繼宜蘭大南澳試辦後，第一個成功完成放領的縣市，今日共有台東市、卑南鄉及關山鎮5筆縣有土地面積約2.82公頃完成放領；她強調，因為饒慶鈴帶領台東縣政府團隊，相當積極盤點符合資格的縣有土地，才能將農地快速放領給農民，成為宜蘭試辦以外的全國首例！

「下週即是農曆過年，農民朋友手裡拿著土地權狀，就是政府送給台東鄉親最好的新年禮物。」陳瑩提及，日前在民進黨中常會後，直接向賴清德總統反映重啟公地放領，也在立法院質詢行政院，要求行政院長卓榮泰，公地放領這件事情不能再拖，一定要給鄉親一個交代。她也說，現在中央已打開公地放領的大門，縣府積極處理案件的速度，中央各部會也必須跟進。

「行政院也在2月3日核准，縣府在2月5日公告受理申請並立即通知符合資格農民，以最高行政效率為農民圓夢 。」饒慶鈴說，許多農民一生在土地上揮汗耕作養活了好幾代家人，卻因土地名義未屬於自己，心中始終懸著一顆大石頭。為了讓農民真正安心，特別要求縣府團隊加速行政作業。她感謝各立委為台東發聲及議會協助，內政部在今年1月14日公地放領審議會通過，台東共有5 筆土地符合放領資格，議會臨時會同意縣有土地處分案後。

莊瑞雄強調，感謝這項政策獲賴清德總統高度支持，以及中央地方共同協力方能促成。針對未來地形認定較困難的爭議土地，他具體建議應導入「無人機與航照比對」等科技方法加速盤點作業，並期許台東能作為全國示範領頭羊，將此成功模式推廣至屏東等農業縣市，造福全台更多農民。

「今日頒發的權狀屬於縣有地且無爭議的部分，這雖然值得高興，但接下來才是真正挑戰的開始。」莊瑞雄指出，針對台東市、卑南、關山等地尚未完成放領的土地，部分涉及地形與高度認定問題，他提出解方，行政單位應善用現代科技，例如利用無人機飛行拍攝、比對航照圖來核對高度，以科學證據解決爭議，讓政策執行能一鼓作氣繼續往前走。

陳瑩表示，後續國產署將持續盤點符合放領條件的土地，並會主動通知符合資格的農民依程序申請，完成繳價後即可依法取得土地所有權。她也將持續在立法院監督行政部門，加速行政流程，確保制度真正落實，讓真正耕作土地的農民，早日取得應有的權利，讓遲來的土地正義在台東逐一實現。

