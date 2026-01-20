陳瑩、莊瑞雄共提修法今三讀通過 放寬農產品集貨場稅制優惠 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

為穩定農產品集貨場經營，立法委員陳瑩今（20）日指出，她與立委莊瑞雄聯合提出《農產品市場交易法》第10條修正案，終於今日在立法院三讀通過，未來農民團隊經營農產品運銷集貨市場，不論使用公有或私有土地，皆可適用「房屋稅減半優惠」。陳瑩表示，放寬稅制規定方能讓農產品集貨場穩定經營，才能真正強化農產品的產銷體系。

陳瑩指出，去年有台東農民團體向她陳情，反映經營農產品運銷集貨場本就困難，在無法取得公有土地的情況下，還因此失去政府原本用來鼓勵農民團體的稅制優惠。

廣告 廣告

陳瑩提及，依現行《農產品市場交易法》第10條規定，農民團體經營集貨場可獲稅制優惠，但實務上卻因與第15條「優先使用公有土地」的規定連動，導致以私有土地設置集貨場的農民團體，無法適用相關減免措施。她曾與農業部、財政部多次溝通協調後，提出修法版本，並順利在今日完成三讀，未來農產品集貨場不論使用公私有土地，房屋稅皆可減半徵收。

陳瑩進一步說明，她在接獲台東農民團隊陳情後，重新檢視《農產品市場交易法》相關條文，發現第10條規定自民國70年制定以來，從未因應農業環境變遷而調整，早已不符現今農產品運銷實務。

莊瑞雄也提及，該法自民國70年制定以來，部分條文早已脫離現今時空背景。隨著農業現代化，集貨場是調節產銷、穩定價格的關鍵樞紐，農民團體在過程中面臨龐大的興建與設備升級壓力。

莊瑞雄表示，這種過時的法規形同變相懲罰願意投資的農民，因此他與陳瑩連袂要求農業部與財政部正視此問題，並共同提案修法，終於促成今日的三讀修正，成功解決這項長期困擾農民團體的不合理限制。

陳瑩強調，農民團體設立集貨場的核心目的在於穩定農產品產銷，但現實中，公有土地取得相當困難，政府的稅制鼓勵措施，不應再與「用地公私規定」綁在一起，否則反而成為農民投入運銷體系的阻礙。

「農產品運銷集貨場在設置與經營過程中，面臨廠房興建、資金籌措以及穩定產銷等多重挑戰。」陳瑩直言，所以《農產品市場交易法》早期的制度設計，本就以「確保穩定經營」為出發點，而且以政府角色已從直接經營為主，隨著時代演變，轉為輔導與鼓勵農民團體自主經營，但相關稅制優惠卻長期未同步調整。

陳瑩表示，此次三讀通過放寬農產品運銷場稅制優惠規定，正是為了回應農業經營現況，讓法規與時俱進，提供農民團體更實質、更有效的支持，進一步強化台灣農產品的整體產銷能量。

照片來源：莊瑞雄、陳瑩辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

魏嘉彥投入4千萬優化運動場域 花蓮佐倉8人制足球場完工啟用

林國漳向消防人員致敬 提出3大具體照顧方案

【文章轉載請註明出處】