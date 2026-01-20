陳瑩、莊瑞雄力推修法過關 農產品集貨場房屋稅減半鬆綁

立委陳瑩、莊瑞雄提出《農產品市場交易法》第10條修正案，20日三讀通過。（圖／陳瑩辦公室提供）

過去農產品運銷集貨場房屋稅優惠，長期與「優先使用公有土地」綁在一起，導致許多農民團體投入大量資源經營運銷集貨場，卻因用地為私有，無法獲得應有稅制優惠。立委陳瑩與莊瑞雄共同提出《農產品市場交易法》第10條修正案，今（20）日於立法院三讀通過，未來農民團隊經營農產品運銷集貨市場，不論使用公有或私有土地，皆可適用「房屋稅減半優惠」。

陳瑩指出，去年有台東農民團體向她陳情，經營農產品運銷集貨場本就困難，在無法取得公有土地的情況下，還因此失去政府原本用來鼓勵農民團體的稅制優惠。依現行《農產品市場交易法》第10條規定，農民團體經營集貨場可獲稅制優惠，實務上卻因與第15條「優先使用公有土地」的規定連動，導致以私有土地設置集貨場的農民團體，無法適用相關減免措施。陳瑩與農業部、財政部多次溝通協調後，提出修法版本，並順利在今天完成三讀，未來農產品集貨場不論使用公私有土地，房屋稅皆可減半徵收。

廣告 廣告

陳瑩進一步說明，第10條規定自民國70年制定以來從未調整，早已跟不上農業經營型態轉變。如今公有土地取得困難，政府角色也從直接經營轉為輔導農民自主經營，稅制卻仍停留在舊時代，反而成為農民投入產銷體系的阻礙。此次修法，就是要讓獎勵回到「穩定產銷」的核心，而非被公私土地的差別綁死。

莊瑞雄指出，舊法限制農民團體須「優先使用公有土地」才能享有稅賦減免，形同變相懲罰願意自籌資金在私有地興建集貨場的農民。此次他與陳瑩連袂推動修法，成功將稅制優惠與用地取得規定正式「脫鉤」，確保未來具備運銷功能的集貨場，不分土地來源皆能享有房屋稅減半的平等獎勵，期盼能讓台灣農產運銷的能量更加強健。

陳瑩最後表示，集貨場設置涉及龐大資金與經營風險，政府制度本應成為後盾，而非障礙。此次修法讓停滯數十年的制度終於與時俱進，補上長年被忽視的政策破洞，期盼能為農民團體打造更穩定的產銷環境，全面強化台灣農產品的流通韌性。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不只5000！啃老兒每月向父母討3、4萬 親友怒斥：向神求的兒子竟來討債

最狂禮物！企業董座送「160間房」 曾瀕臨破產霸氣回饋員工

蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光