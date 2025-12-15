陳瑩、莊瑞雄協調衛福部核定逾2千萬 台東成功長濱「長者智慧手環」再續辦 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

台東縣成功、長濱2鄉鎮自2023年起試辦智慧手環照顧計畫，今年底即將到期。立法委員陳瑩今（15）日表示，此案是她率先在地方推動結合智慧手環照顧長者的模式，看見科技對偏鄉長者健康管理的助益，因此積極協調將計畫引入台東；如今試辦2年成果良好，陳瑩與立委莊瑞雄成功協調衛生福利部核定2200萬元，讓台東成功、長濱的智慧手環計畫續辦一年。

陳瑩指出，「智能整合健康計畫（智慧手環）」最初於花蓮豐濱試辦，緊急呼叫功能曾成功救回一位84歲長者的生命，被地方視為長輩的護身符。於是，她2023年爭取3600萬元經費，將計畫擴大到台東成功、長濱2鄉鎮，2年間已讓超過 1千2百位長者受惠，提供客製化健康管理、即時警示與緊急通報，大幅提升偏鄉長者的安全感與健康服務品質。

陳瑩回憶，日前她在成功鎮拜訪選民時，遇到一位長者默默的走到她面前，並突然在捲起衣袖露出手錶，她先是一愣，後來兩人相視大笑，原來長者是想親自感謝自己為地方長者爭取這項堪稱護身符的設備。

陳瑩提及，曾幾何時，在成功和長濱露出智慧手環打招呼已成了「我很平安」的暗號。陳瑩也向長者旁邊從澳洲返鄉的大女兒與外縣市返家的小女兒提醒，智慧手環具有定位與安全通報等功能，即使家人分隔兩地，也能透過通訊軟體隨時掌握長輩狀況，是偏鄉長者非常重要的守護工具。

莊瑞雄表示，推動這項智慧照護計畫，是地方與中央合作的成果，促成現代化長照服務落實在地的具體典範。未來他也將持續關注偏鄉長照需求，讓科技與人文結合的服務能真正落實在每一位長輩的生活中。

「偏鄉許多長者獨居、慢性病比例高，醫療資源卻相對不足，因此更需要運用科技來補強照護缺口。」陳瑩強調，智慧手環最受長輩家庭肯定的，就是「定位」與「即時通報」功能，偏鄉地廣人稀，許多長者仍堅持每天務農、散步或外出採買，透過智慧手環的定位功能，家屬在外縣市或即使旅居海外，也能即時查看長輩的位置與動態。她指出，若有異常偏離日常活動範圍，系統也會主動提醒，讓子女在遠方也能放心長輩在偏鄉的生活。

照片來源：陳瑩辦公室

