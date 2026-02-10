陳瑩.莊瑞雄推動「重啟公地放領」 台東首案領取權狀

政治中心／綜合報導

立委陳瑩、莊瑞雄長期在立法院推動公地放領政策，針對停辦逾十七年的土地正義問題，多次提案並質詢行政院，要求中央政府正視實際耕作者長期無法取得土地所有權的困境。隨著政策逐步落實，台東首波公地放領案於上個月中獲內政部核定通過。今（10）日，陳瑩出席台東縣政府舉辦的公地放領頒狀儀式，與饒慶鈴縣長共同見證台東首件公地放領案完成。陳瑩表示，對農民而言，這是遲來的正義，是政府兌現數十年前的承諾，還給他們應有的「公道」!

民進黨立委陳瑩、莊瑞雄推動「重啟公地放領」，台東首案領取權狀。（圖/陳瑩辦公室提供）公地放領政策源自戰後土地改革，核心精神在於落實「耕者有其田」。自民國四十年代起，政府曾多次辦理公地放領，協助農民以分期方式取得農地，以此穩定農村社會與促進農業發展。然而相關作業後續卻中斷停辦，導致許多農民世代耕作土地，卻始終無法取得所有權，成為長期未解的土地正義問題。台東是繼宜蘭大南澳試辦後，第一個成功完成放領的縣市，今天共有台東市、卑南鄉及關山鎮五筆縣有土地(面積約2.82公頃)完成放領，陳瑩強調，因為饒慶鈴縣長帶領台東縣政府團隊，相當積極盤點符合資格的縣有土地，才能將農地快速放領給農民，成為宜蘭試辦以外的全國首例。



民進黨立委陳瑩、莊瑞雄推動「重啟公地放領」，台東首案領取權狀。（圖/陳瑩辦公室提供）陳瑩提到自己日前在民進黨中常會後，直接向賴清德總統反映「重啟公地放領」，也在立法院質詢行政院，要求行政院長卓榮泰，「公地放領」這件事情不能再拖，一定要給鄉親一個交代。她同時提到，現在中央已打開公地放領的大門，縣府積極處理案件的速度，中央各部會也必須跟進。



台東縣長饒慶鈴說，許多農民一生在土地上揮汗耕作養活了好幾代家人，卻因土地名義未屬於自己，心中始終懸著一顆大石頭。為了讓農民真正安心，特別要求縣府團隊加速行政作業，感謝各立委為台東發聲及議會協助，內政部在今年 1月 14 日公地放領審議會通過，台東共有 5 筆土地符合放領資格，議會臨時會同意縣有土地處分案後。行政院也在 2月3日核准、縣府在2月5日公告受理申請並立即通知符合資格農民，讓農民圓夢 。



莊瑞雄強調，感謝這項政策獲賴清德總統高度支持，以及中央地方共同協力方能。促成針對未來地形認定較困難的爭議土地，他具體建議應導入「無人機與航照比對」等科技方法加速盤點作業，並期許台東能作為全國示範領頭羊，將此成功模式推廣至屏東等農業縣市，造福全台更多農民。



陳瑩指出，為推動政策重啟，她在立法院正式提案外，並於院會質詢行政院長卓榮泰，要求行政院正面回應公地放領長期停擺的結構性問題。當時卓榮泰院長明確表示，公地放領政策，「總統已指示，必須訂出目標時程，把它完成」，顯示中央政府已正視這項歷史遺留問題。此次台東首案順利通過，正是相關承諾逐步落實的重要成果。



陳瑩表示，後續國產署將持續盤點符合放領條件的土地，並會主動通知符合資格的農民依程序申請，完成繳價後即可依法取得土地所有權。她也將持續在立法院監督行政部門，加速行政流程，確保制度真正落實，讓真正耕作土地的農民，早日取得應有的權利，讓遲來的土地正義在台東逐一實現。

