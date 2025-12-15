陳瑩、莊瑞雄爭取2千萬經費 台東成功長濱續辦「長者智慧手環」

衛福部長石崇良（左）及立委莊瑞雄（中）、陳瑩（右）討論台東成功、長濱「長者智慧手環」續辦。（圖／陳瑩辦公室提供）

台東成功、長濱二鄉鎮經立委陳瑩推動下，自2023年試辦智慧手環照顧計畫，因偏鄉長者居多、醫療資源卻不足，計畫試辦兩年成果良好。今年底計畫即將到期，經陳瑩及立委莊瑞雄協調下，衛生福利部核定2,200萬元，讓智慧手環計畫續辦一年。

「智能整合健康計畫（智慧手環）」最初於花蓮豐濱試辦，「緊急呼叫功能」曾成功救回一位84歲長者的生命，被地方視為長輩的「護身符」。陳瑩2023年爭取3,600萬元經費，將計畫擴大到台東成功、長濱二鄉鎮，提供客製化健康管理、即時警示與緊急通報，提升偏鄉長者的安全感與健康服務品質。

廣告 廣告

因偏鄉許多長者獨居、慢性病比例高，醫療資源卻相對不足，急需運用科技來補強照護缺口。陳瑩強調，智慧手環最受長輩家庭肯定的是「定位」與「即時通報」功能，偏鄉地廣人稀，許多長者仍堅持每天務農、散步或外出採買，透過智慧手環的定位功能，家屬在外縣市或旅居海外，也能即時查看長輩的位置與動態。若有異常偏離日常活動範圍，系統也會主動提醒，讓子女在遠方也能放心長輩在偏鄉的生活。

莊瑞雄則強調，推動智慧照護計畫是地方與中央合作的成果，促成現代化長照服務落實在地的具體典範。未來他將持續關注偏鄉長照需求，讓科技與人文結合的服務能真正落實在每一位長輩的生活中。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了

壽山動物園「整排機車插樹枝」！內行人揭神秘儀式真相：防猴神器

泰勒絲超霸氣「豪發62億給團隊」 舞者領2300萬巨額獎金