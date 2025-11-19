陳瑩、莊瑞雄跨部會協調 促成台東馬偕取得醫護宿舍重建租地

在民進黨立委陳瑩、莊瑞雄跨部會協調下，台東馬偕醫院17日完成國有土地申租簽約。（圖／陳瑩國會辦公室提供）

為改善台東馬偕醫護宿舍老舊問題、保障醫護住宿權益，並強化東部地區醫療量能，台東馬偕醫院昨天（17日）完成國有土地申租簽約。民進黨立委陳瑩表示，台東馬偕是台東唯一的急重症醫院，改善醫護住宿及醫療環境，不僅能留住優秀醫護人才，更能提升整體醫療服務品質，是保障台東民眾健康的重要基礎。

台東馬偕醫院承擔急重症醫療及專科診療服務，對地方醫療穩定性至關重要，日前陳瑩與立委莊瑞雄透過IDS計畫支援綠島醫師人力，協調台東馬偕支援綠島醫師人力，確保東部偏鄉醫療服務不受影響。

台東馬偕醫護宿舍屋齡近40年，結構老舊且不堪使用，院方早已規劃重建需求，但卻在用地取得卡關，今年2月台東馬偕院長王光德向陳瑩與莊瑞雄陳情此事，經陳、莊兩人多次協調相關部會，台東馬偕昨在衛福部、財政部等共同協助之下，完成租地簽約。

莊瑞雄表示，馬偕擴建案進行過程中一度受限於複雜的土地問題，他與陳瑩在收到院方需求後，立刻著手協調中央與縣府，也多次在現場與各單位對表進度，歷經數月奔走，11筆面積合計1,844平方公尺國有土地終於完成申租補正，讓整個擴建計畫真正往前推進。他強調，東部醫療缺口不是今天才出現，擴建能啟動，代表台東終於向前跨了一步，後續也會持續盯緊進度，讓鄉親看到實質的醫療量能改善與提升。

陳瑩表示，台東馬偕是支撐台東醫療的重度級急救責任醫院，醫護住宿改善是留住人才的重要關鍵。過去因土地屬性複雜，計畫一度受阻，這次能順利突破行政程序，除了特別感謝中央部會高度合作，也感謝台東縣長饒慶鈴的大力協助。



