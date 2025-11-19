陳瑩、莊瑞雄跨部會多次協調 成功促台東馬偕取得醫護宿舍重建地 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

為改善台東馬偕醫護宿舍老舊問題、保障醫護住宿權益，並強化東部地區醫療量能，肩負台東重大醫療任務的台東馬偕醫院昨日正式完成國有土地申租簽約。對此，立委陳瑩今（19）日表示，台東馬偕是台東唯一的急重症醫院，改善醫護住宿及醫療環境，不僅能留住優秀醫護人才，更能提升整體醫療服務品質，是保障台東民眾健康的重要基礎。

「為確保東部偏鄉醫療服務不受影響，台東馬偕是台東醫療量能的核心。」陳瑩指出，台東馬偕醫院承擔急重症醫療及專科診療服務，對地方醫療穩定性至關重要，日前她與立委莊瑞雄也透過IDS計畫支援綠島醫師人力，協調台東馬偕支援綠島醫師人力。

陳瑩表示，台東馬偕醫護宿舍屋齡近40年，結構老舊且不堪使用，院方早已規劃重建需求，但卻在用地取得卡關，今年2月台東馬偕院長王光德向她與莊瑞雄陳情此事，經多次協調相關部會，台東馬偕昨天在衛福部、財政部等共同協助之下，完成租地簽約。

今年3月會勘時，陳瑩即提出基地旁的停車場納入整個興建基地，除了規劃停車空間外，可多做更多元的規劃運用，當時與會的台東東海里吳信億里長，也呼應她會勘提出的建議。

台東縣長饒慶鈴在當天會勘時表示，因為陳瑩與莊瑞雄的努力奔走協調，直言促成此事是「功德一件」。此外，台東縣政府也積極釋出基地旁縣有土地，協助院方整合宿舍興建腹地，避免都市計畫變更繁複程序，進一步加速醫護宿舍建設進度。

莊瑞雄表示，馬偕擴建案進行過程中一度受限於複雜的土地問題，他與陳瑩在收到院方需求後，立刻著手協調中央與縣府，也多次在現場與各單位對表進度，歷經數月奔走，11筆面積合計1844平方公尺國有土地終於完成申租補正，讓整個擴建計畫真正往前推進。

莊瑞雄強調，東部醫療缺口不是今天才出現，擴建能夠啟動，代表台東終於向前跨了一步，後續也會持續盯緊進度，讓鄉親看到實質的醫療量能改善與提升。

「台東馬偕是支撐台東醫療的重度級急救責任醫院，醫護住宿改善是留住人才的重要關鍵。」陳瑩表示，過去因土地屬性複雜，計畫一度受阻，這次能順利突破行政程序，除了特別感謝中央部會高度合作，也感謝饒慶鈴的大力協助。

莊瑞雄強調，未來將持續關注興建進度，並配合中央及地方資源協助，確保醫護宿舍順利完工，提升台東醫療人力留才誘因，讓居民獲得更好、更便利的醫療服務。

照片來源：陳瑩辦公室

