陳璧君任副縣長、黃凱達任副秘書長 雲林縣長張麗善發布人事令

立法院日前三讀通過《地方制度法》修法，配合地方制度法修正，雲林縣政府於22日發布副縣長、副秘書長人選，兩人將同步於115年1月1日到任。

雲林縣府表示，新任副縣長陳璧君為本府文化觀光處處長，具政治大學企業管理碩士學歷，曾任香港商壹傳媒副總編輯、台灣三立電視台時尚總監、誠品生活AXES時尚顧問、實踐大學助理教授，自108年就任文化觀光處處長以來，成功在5年內讓雲林觀光人次從700萬飆升到2,000萬，獲選為第十五屆「MVP」經理人，更獲得數十座國際獎項，成功塑造雲林文化觀光的全新形象。

雲林縣文化觀光處處長升任副縣長。（圖／翻攝雲林縣府官網）

雲林縣府指出，副秘書長黃凱達為本府參議，於本府就職期間曾任地政處處長、工務處處長、城鄉發展處處長等職務，具臺灣大學土木工程學系碩士學歷，學歷及行政閱歷經歷相當豐富，未來仍兼任縣長辦公室機要秘書。

雲林縣府參議黃凱達任 副秘書長。 （圖／翻攝雲林縣府官網）

雲林縣長張麗善表示，過去7年來縣府團隊非常努力，無論在交通建設、工程水利、產業發展、社會福利、財政改善等各方面，都有明顯卓著的表現，且得獎無數，接下來一年協同新任副縣長及副秘書長的協助，將與縣府同仁繼續為雲林的未來打拼。

